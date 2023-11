El sector ganadero se atrinchera ante el avance de las enfermedades bovinas, que merman en Mieres la subasta de Asturiana de los Valles

«Estamos preocupados». Ese era el sentir general de los ganaderos que asistieron este sábado a la XXX Muestra Nacional de animales de libro genealógico y a la subasta nacional de Asturiana de los Valles, celebrada en el recinto ferial de Santullano. «A subasta solo han podido venir nueve animales y a la muestra unos cuarenta», explicaba José Alfredo Vázquez, responsable de la asociación Aseava, lamentando que entre otros factores, la fiebre hemorrágica y la lengua azul hayan obligado a dejar en las cuadra a la mitad de los animales previstos en el evento. «Estamos pasando una situación complicada: por los costes, las enfermedades... Es complicado», apuntaba.

En los corrillos que hacían los propios ganaderos antes de comenzar la subasta se habló mucho de estas dos enfermedades que están afectando al ganado. «A mí se me murió una vaca el otro día», comentaba uno de ellos ante el desasosiego de sus compañeros de tertulia.

Pese a todo, estas enfermedades no están afectando ni a los precios del ganado ni a la demanda de carne y leche por parte de los consumidores. Al menos de momento. Lo dice la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, que junto al concejal del ramo de Mieres, Luis Ángel Vázquez Maseda, siguieron intensamente la subasta. «Esta enfermedades se están produciendo en un periodo corto de tiempo, ya que el primer caso de fiebre hemorrágica en Asturias fue el 4 de septiembre, y la lengua azul llega ahora», dijo la responsable regional, que reconoció que hay «cierto temor en el sector». Sin embargo, quiso ser positiva:«lo importante es que se estén tomando las medidas adecuadas, que pasan por la desinsectación». Además, anunció que los presupuestos del Principado para 2024 acogen ayudas para los ganaderos afectados por la fiebre hemorrágica, que incluirán en las mismas desde el primer caso detectado. «Lo que me dicen los ganaderos es que de momento a los precios no está afectando», subrayó.

Poco después de las once de la mañana, arrancaba la subasta ante bastante público. Una treintena de ganaderos se había registrado para pujar desde la pista, mientras que cerca de un par de miles la seguían por internet. Fueron nueve las cabezas que salieron a la venta: dos hembras y siete machos. Y aunque no había en Santullano el mismo glamour que en una subasta de arte en Christie’s, lo cierto es que las pujas estuvieron muy movidas.

Las dos hembras, la primeras en salir, se vendieron en 1.300 y 1.350 euros respectivamente, una a un ganadero que había pujado por internet y otra en la misma pista. Llegaba la hora de los sementales, y el primero de ellos, de nombre «Maravillo», se aupaba a los 4.450 euros para un pujador «online». La mayoría de los toros salieron por un precio medio de en torno a 2.450 euros.

Sin embargo, la palma se la llevaría «Muxiven», un ejemplar que llegaba de Villablino, y que alcanzó los 4.500 euros. Dos ganaderos pujaron intensamente por este animal, pero se lo llevó el vizcaíno Jon Arrate. «Vimos el animal, nos gustó, y no teníamos ningún precio preestablecido, por lo que pujamos por él hasta el final», decía este ganadero vasco mientras acariciaba el lomo del semental que acababa de adquirir. Tan clara fue su apuesta por él, que en ningún momento bajó la mano mientras le superaban la puja. «Ahora esperamos que de buenas crías y mejorar la genética de la ganadería introduciendo nueva sangre», apuntaba Arrate mientras estrechaba la mano del criador leonés que había llevado a este toro.

En apenas tres cuartos de hora, todos los animales que se presentaron a la subasta de Santullano habían sido vendidos. El portavoz de Aseava, José Alfredo Vázquez, se mostraba satisfecho. «Tenemos unos animales de tamaño medio-grande, muy dura, muy buena madre, criadora, noble, y en producción cárnica de las mejores que hay a nivel nacional, europeo y mundial», señalaba orgulloso. Las animadas pujas durante la subasta corroboraron esa afirmación.