Mieres reclama al Adif un plan de inversiones para modernizar la estación

El gobierno de Mieres (IU) acusa a la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, de desatender las inversiones pendiente de ejecutar en la estación de Mieres para dar un servicio de calidad.

"Mieres no existe para Adif. Llevamos años exigiendo inversiones y actuaciones porque no podemos seguir con una estación de tercera, que no cumple con las condiciones que requiere un equipamiento público de estas características y con el volumen de personas que utilizan el tren a diario. Es evidente que se incumplen los estándares de calidad básicos y que, desde luego, no es la estación que necesitamos para llegada del AVE", apuntan los portavoces municipales. Mieres ha solicitado "en numerosas ocasiones" una mejora integral de la estación, "para adecuar el servicio que presta y modernizarla". El Ayuntamiento emplaza a Domínguez a "poner sobre la mesa un calendario de actuaciones y presupuestos detallados".