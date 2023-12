Las comarcas mineras se llevan sólo el 5% de la inversión del Principado para 2024

La cuenca del Nalón es la "preferida" en el capítulo de inversiones de los presupuestos del Principado para el próximo año. De los 48,9 millones de euros, buena parte con cargo a los fondos mineros, que el Ejecutivo regional consigna para las comarcas mineras asturianas en las cuentas públicas de 2024, 29.538.691 euros, algo más del 60 por ciento del total, acabarán en uno de los cinco municipios atravesados por el Nalón. En cuatro de estos concejos (San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso) gobierna el PSOE. En Langreo, IU ganó las últimas elecciones.

La cuenca del Caudal, con sus dos principales ayuntamientos, Mieres y Lena, además de Morcín, en manos de Izquierda Unida, suma en el apartado de inversiones de las cuentas del gobierno del socialista Adrián Barbón, un total de 19.449.305 euros.

Es decir, el Principado invertirá el próximo año 425 euros por cada uno de los habitantes de los cinco concejos del valle del Nalón, de Langreo a Caso pasando por San Martín, Laviana y Sobrescobio. Los habitantes del Caudal (Mieres, Lena, Aller, Morcín y Riosa) "recibirán" más de cien euros menos cada uno, un total de 312 euros. Haciendo estos cálculos para el conjunto de la región, con un capítulo de inversiones de 993 millones de euros, la media de inversión por asturiano es de 986 euros, cuando en las Cuencas esa cifra desciende drásticamente hasta los 371 euros. Otra forma de verlo: el Principado destinará a las Cuencas, donde vive el 13 por ciento de los asturianos el 5 por ciento de sus inversiones para el próximo año.

A eso se suma que los presupuestos del Principado para el próximo año no contemplan ninguna gran actuación en las Cuencas que no se reflejase en las cuentas públicas de años anteriores y que no se conociese. Es más: sorprende, por lo bajo de la cuantía, la partida destinada a la gran lavandería sanitaria de Asturias, para la que el Principado anunció una inversión de 12 millones de euros en los terrenos de la antigua Nitrastur, en Langreo, y solo reserva en estas cuentas 288.500 euros. Lo mismo, por ir a otro de los grandes proyectos de la otra cuenca, la del Caudal, la segunda fase de las obras en la estación de Valgrande-Pajares, que el año pasado inauguró la telecabina tras una inversión de 10 millones. No aparece ninguna partida para la otra estación de esquí del Principado, la de Fuentes de Invierno, en Aller.

Eso sí, en el menudeo, en esas partidas que lucen menos que los grandes números, aparecen actuaciones reclamadas desde hace años. Al final, el albergue de Brañagallones, en Caso, podrá arreglar sus instalaciones con los 295.000 euros que aparecen en los presupuestos. Lo mismo ocurrirá con el medio millón par el polideportivo Juan Carlos Beiro, de Langreo, o los 603.996 euros para el derribo de las piscinas de Pénjamo, en Langreo, un primer paso para recuperar este espacio lúdico y deportivo.

Al CRA (Centro Rural Agrupado) del Alto Nalón le vendrán muy bien los 251.212 euros del colegio de Rioseco, en Sobrescobio, o los 80.000 para redactar el proyecto del nuevo colegio de Villoria, en Laviana.

Los vecinos de Levinco y Cabañaquinta, en el concejo de Aller, verán por fin solucionarse sus problemas de saneamiento con partidas que suman 1,6 millones. También en Aller, se arreglará por fin la carretera Moreda-Boo-Bustillé, con casi dos millones de euros en los presupuestos del próximo año.

En Lada, Langreo, parece que se iniciará el saneamiento del río Montes, tan demandado por los vecinos. Al menos el presupuesto refleja 500.000 euros para una actuación que en total asciende a 2,5 millones.

Luego están las grandes obras, las que se verán cuando se concluyan. En los presupuestos regionales aparecen de nuevo diversas partidas, hasta un total de 8,6 millones para el soterramiento de Langreo. Otros cinco millones largos se destinarán a ampliar, con un nuevo edificio, el centro TIC de El Entrego. También está ahí reflejado, en el papel, el nuevo recinto ferial de Langreo, en lo que fueron los Talleres del Conde. Y están los más de 4 millones para rehabilitar la mina de Soterraña, en Lena, y lo que los vecinos agradecerán más, los más de tres millones para el nuevo centro de salud de la Pola.