Hace una semana que debería haber arrancado la temporada de esquí 2023-2024 en las estaciones asturianas pero la nieve no ha querido que sea así. La ausencia de precipitaciones ha impedido que Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno arrancasen sus remontes el pasado jueves 30 de abril, inicio oficial de la temporada. En realidad en Pajares sí que ha arrancado un remonte, la telecabina, que se ha puesto en funcionamiento para uso turístico y al que se puede acceder con el forfait de temporada y con los boletos diarios (8 euros)

Los esquiadores tienen ganas de poder disfrutar de su deporte favorito y los hay que deciden no esperar a que las pistas estén abiertas. Son muchos los que estos días, en la que la nieve sí se ha dejado ver en las montañas pero no en cantidad suficiente como para abrir las estaciones, han optado por el esquí de travesía para poder iniciar su particular temporada de deportes de invierno.

La estación de Valgrande-Pajares, en Lena, publicaba este miércoles a media mañana unas fotos de la parte alta de la estación y del inicio de la bajada al Valle del Sol. “Así tenemos el patio de recreo. Falta un poco más para poder vernos con las tablas puesta”, escribían en la publicación, evidenciando que hay nieve pero no la suficiente.

Desde Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller, la acumulación de nieve es superior a la de Pajares pero tampoco hay suficiente como para poner en marcha la estación. Eso sí, en las imágenes que la Escuela de Esquí de Fuentes comparte estos días en sus redes sociales ya se ven las huellas de los esquís de aquellos que no han podido esperar más.