Las víctimas del horror nazi: «piedras de la memoria» honran en San Martín a cuatro deportados a campos de concentración

José Baños Escandón apenas tenía 25 años cuando fue asesinado en el campo nazi de Buchenwald y Avelino Abolí Álvarez era aún más joven (rondaba la veintena) cuando se dejó la vida en el de Gusen. José María Fombona Bernardo y Aladino Castro García «Alain» tuvieron más suerte. Fueron liberados por los aliados y pudieron contarlo. Y lo que contaban era aterrador. Fombona solía relatar a su familia cómo muchos prisioneros, forzados a trabajar todo el día bajo un frío extremo, preferían suicidarse a seguir viviendo en el infierno y Castro explicaba cómo le cosían a patadas sin darle apenas comida y agua. Cuando Buchenwald fue liberado, pesaba 32 kilos.

Los cuatro tenían en común que se exiliaron a Francia y fueron deportados desde allí a campos de concentración alemanes, al igual que otro centenar de asturianos. También compartían que estaban vinculados a San Martín del Rey Aurelio. En la jornada de ayer, los cuatro fueron homenajeados con la colocación de otras tantas «piedras de la memoria» en los lugares en los que vivieron: Blimea (Castro, Baño y Fombona) y La Llave (Abolí).

Cada una de las piedras lleva una placa donde está grabado el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, la de deportación o arresto, la fecha y lugar de su muerte, y si la víctima fue asesinada o liberada. La iniciativa forma parte del proyecto «Stolspersteine», que comenzó en 1992 como una iniciativa personal del artista alemán Günter Demnig para conmemorar a las víctimas del Holocausto. Solo en Europa, se han colocado ya más de 100.000 adoquines. En Asturias, el Principado ya ha ubicado 33 en Asturias, en colaboración con el grupo de trabajo Deportados Asturias. Se prevé instalar 186 esta legislatura.

Al acto acudieron familiares de las víctimas como Justo Arienza, familiar de Aladino Castro. «Esto es muy emotivo. Yo vengo en representación de la hija, que todavía vive en Francia. He hablado hace media hora con ella por teléfono y estaba llorando por la pena de no poder estar hoy aquí y por la emoción de que le hagan esto a su padre». José Nicanor Fernández Laviana es sobrino nieto de José María Fombona: «Que esto vaya a quedar aquí para siempre y que todo el mundo en Blimea sepa que luchó por unos ideales es muy emocionante para todos. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Antes de morir decía que no tenía miedo a la muerte sino que le inquietaba el sufrimiento porque había sufrido mucho».

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, aseguró que es «fundamental» que el Principado continúe trabajando en la recuperación de la memoria democrática. «Son personas que no pudieron volver a su país, con su familia, y que vivieron en unas condiciones inhumanas», indicó González, que ha comparado el Holocausto con lo que ocurre actualmente en Gaza: «Es extraño que un pueblo que haya sufrido tanto como el pueblo judío actúe de una forma tan brutal contra una población tan indefensa».

El alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, familiar de otro asturiano deportado, Luis Ardines, señaló que la sociedad española «tiene una deuda con estas personas para reconocerles su lucha. Estos adoquines de la memoria son pequeños trozos de historia que nos ayudan a ir completando ese homenaje». Por su parte, Balbina Rebollar, de Deportados Asturias, indicó que «tenemos más proyectos hacer un muro con el nombre de todos los deportados en el Campo San Francisco en Oviedo».