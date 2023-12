Aire limpio, dinero fresco: Aller prevé ingresar quince millones de euros por derechos de emisiones de dióxido de carbono

La descarbonización de la economía a nivel mundial ha supuesto para las comarcas mineras asturianas un duro golpe. Un robusto sector que hace no más de dos décadas tenía más de 10.000 mineros es hoy un mero oasis en el desierto con menos de medio millar de empleos. Apenas queda extrayendo carbón en Asturias el pozo Nicolasa en Mieres. Una pérdida de puestos de trabajo que no se ha logrado recuperar en estas décadas. Sin embargo, la llamada transición energética, a la que para estos municipios carboneros se le intenta agregar el adjetivo de justa, se plantea como una nueva oportunidad de generación de empleo y desarrollo económico. En el Ayuntamiento de Aller quieren estar a la cabeza. Por ello, el gobierno local se plantea, dentro de ese marco de descarbonización, la creación de un sumidero de CO2 que les permita recaudar hasta 15 millones de euros a través de la venta de derechos de emisiones. La descarbonización no es únicamente cerrar las minas, sino que se busca que las emisiones de dióxido de carbono sean mínimas.

El gobierno local allerano tiene claros los pasos a seguir. Y las cuentas, en principio, les salen. "Hay que tener en consideración que somos un concejo de 376 kilómetros cuadrados de los que más del 95 por ciento son monte", explica el Alcalde, Juan Carlos Iglesias. Un hecho que ahora les puede permitir recaudar una buena cantidad de dinero para poder emplear en "la mejora de la calidad de vida de los vecinos". Pero, ¿cómo poner el plan en marcha?. El proceso Señala el regidor que se está fomentando la puesta en marcha de estos llamados sumideros de CO2. Se trata de una medida a través de la cual se realizan plantaciones de árboles (regeneradores naturales del aire), que permitan a posteriori vender los derechos de emisiones. Un ejemplo rápido: usted planta un árbol y ese árbol es capaz de absorber una tonelada de CO2. Si la tonelada de CO2 emitida tiene un coste de 100 euros y una empresa quiere comprarle esos derechos, usted recibirá 100 euros. Lo que el ayuntamiento de Aller plantea es una experiencia similar, pero a gran escala. "La idea es poner en marcha este plan en 3.000 hectáreas de bosques en el concejo, ya que no todos los terrenos son válidos porque tienen que cumplir determinadas características para albergar estas plantaciones", explicó Juan Carlos Iglesias, que indicó que España cuenta con una oficina que homologa esos terrenos y comprueba que cumplen las condiciones para poder entrar en el banco de hectáreas donde las empresas van a comprar esos derechos. "En concreto, las dos características que se piden son que sean terrenos que hayan sufrido incendios o que no hayan tenido árboles antes de 1987", explicó el regidor. Las empresas van luego a ese banco y compran hectáreas en función de los derechos de emisiones que necesiten. Y en ese contexto, el cálculo que ha hecho el Ayuntamiento de Aller es el siguiente: por cada 20 hectáreas de plantación, el retorno en dinero sería de unos 100.000 euros en 20 años. Por lo tanto, esas 3.000 hectáreas que quieren plantar en Aller les supondrían unos ingresos de 15 millones de euros. Eso sí, el Alcalde explicó que el dinero se les da íntegramente en unos 5 años, lo que supondrían unos ingresos extra de tres millones anuales. Destino Los terrenos que serían destinados a este fin ya están elegidos e Iglesias quiso dejar claro que, en ningún caso, afectarán a terrenos de pastos en los que el ganado de Aller sube a alimentarse. "Hemos pensado en el monte Pinín, desde el Pozo Santiago hasta la Collaona", puntualizó el regidor. El Alcalde señaló que ese dinero será muy importante para el concejo. "Nos permitiría hacer muchas cosas, desde mejorar los servicios a los ciudadanos, empezando por el área social, hasta poder rebajar la presión fiscal, además de abordar infraestructuras necesarias para el municipio", indicó Iglesias. "Lo que tenemos claro es que es un dinero que viene a mayores de las inversiones que podemos hacer con el presupuesto, de las ayudas que logremos captar o de las inversiones del Gobierno del Principado", apuntó el regidor.