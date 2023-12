La estación de Mieres, tres lustros en vía muerta: el Ayuntamiento pide la mejora integral del complejo y un aparcamiento con 80 plazas

El gobierno de Mieres (IU) acusó recientemente a los responsables del Adif de desatender las inversiones pendientes de ejecutar en la principal estación de la ciudad para dar un servicio de calidad. La queja local se enmarca en el contexto de la reciente llegada de la alta velocidad ferroviaria (AVE) a Asturias, aunque el origen de la demanda viene avanzando por una vía tremendamente lenta. De hecho, el proyecto principal que el Ayuntamiento reivindica lleva en el andén de salida desde 2009.

El Adif anunció en la primavera de 2009 su intención de colaborar con el Ayuntamiento para abordar conjuntamente importantes mejoras en el entorno del apeadero de Renfe. La obra principal sería, junto a la reorganización integral de la estación, la construcción de un aparcamiento de vehículos para los usuarios del ferrocarril en una parcela de propiedad municipal situada junto a la estación de Mieres-Puente. El aparcamiento se proyectó con una capacidad mínima de 80 plazas, con pavimento asfáltico, iluminación y saneamientos.

"Mieres no existe para Adif. Llevamos años exigiendo inversiones y actuaciones porque no podemos seguir con una estación de tercera, que no cumple con las condiciones que requiere un equipamiento público de estas características y con el volumen de personas que utilizan el tren a diario. Es evidente que se incumplen los estándares de calidad básicos y que, desde luego, no es la estación que necesitamos para llegada del AVE", apuntan los portavoces municipales tras casi tres lustros de infructuosa espera. Mieres ha solicitado "en numerosas ocasiones" una mejora integral de la estación, "para adecuar el servicio que presta y modernizarla". El Ayuntamiento emplazó hace unos días al Adif a "poner sobre la mesa un calendario de actuaciones y presupuestos detallados".

El proyecto dibujado en 2009 y que sirve de base para la reivindicación municipal gira en torno a una parcela de propiedad municipal. La actuación debería haberse desarrollado a través de un convenio de colaboración entre el Consistorio y la entidad pública. Además de la construcción del aparcamiento, el Adif también asumiría las obras de traslado y reposición de instalaciones ferroviarias en la zona, con el fin de «racionalizar el recinto de la estación de Mieres y liberar de instalaciones la parcela situada en el entorno de la misma».

El acuerdo alcanzado en 2009 contemplaba que, una vez firmado el convenio, el Ayuntamiento efectuaría obras de urbanización, vallado de los terrenos colindantes con el ferrocarril e iluminación de la carretera local MI-2 que da acceso a dicha estación y a la zona urbana contigua a la misma. De esta forma se incrementará la accesibilidad y seguridad de su sistema viario.

La terminal de Pola de Lena se adelanta con una reforma de 4 millones

La llegada del AVE a Asturias parece no haber reparado en las actuaciones pendientes en la estación de Mieres, pero, al menos, ha propiciado que la terminal de Pola de Lena vaya a ser totalmente renovada. El Administrador de Infraestructuras (Adif) ya contrató hace meses la redacción del proyecto. Se ha hecho cargo de esta esperada actuación la ingeniería WSP Spain, por un total de 417.815 euros (el presupuesto base de la licitación fue de 536.348 euros). La remodelación de la estación, con más de cuatro millones de presupuesto, incluye un nuevo edificio y la mejora de los accesos al inmueble.

El contrato del Adif se presentó a la mesa de licitaciones bajo el epígrafe "Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos para la reforma y ampliación de la estación Pola de Lena". Como incluye la consultoría y asistencia técnica durante la ejecución del proyecto, cuenta con un plazo de 47 meses. La obra en el edificio de Lena será de envergadura. Incluye la construcción de un nuevo edificio de viajeros, también la reordenación del interior del edificio histórico y sus instalaciones. Se completará con la reforma del aparcamiento "con criterios de eficacia y sensibilidad con el entorno residencial", señalaron desde el Adif.

La accesibilidad es una de las preocupaciones del Administrador de Infraestructuras. Habrá una "transformación" de espacio frente a la estación mediante una plaza que facilitará los tránsitos peatonales y rodados. En concreto, está previsto proyectar espacio de aproximación con vistas sobre la localidad e integrando el acceso a la base de mantenimiento existente y a la pasarela que tiene previsto desarrollar el Ayuntamiento de Lena para completar el proyecto del Administrador de Infraestructuras.

Ascensores

Esta es otra de las claves de la modernización del entorno para la llegada de la Alta Velocidad a Asturias. Se trata de la construcción de unos ascensores, con pasarela, para comunicar la plaza Alfonso X el Sabio con la estación. A día de hoy, estas dos zonas –las más transitadas de la capital del concejo de Lena– están conectadas con unas escaleras empinadas que dificultan el acceso a las personas con movilidad reducida, con carritos de bebés o en silla de ruedas. "Ha sido una larga negociación, pero finalmente hemos logrado esta mejora para nuestro concejo", destacó la Alcaldesa.