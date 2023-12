El secreto de la eterna juventud: los envidiables 102 años de la bisabuela riosana Encarna Vázquez

Encarna Vázquez Sariego, la bisabuela de Riosa y vecina de mayor edad del concejo, festejó sus 102 años en casa de su hijo Enrique en Santa Eulalia de Morcín. Es el primer cumpleaños que no celebra en su domicilio habitual de Felguera, en Riosa, localidad donde nació y residió toda su vida hasta el 5 de noviembre de 2022, fecha en la que, con 101 años recién cumplidos, se trasladó a vivir con la familia de su hijo a Morcín.

Nació el 1 de noviembre de 1921 y su peripecia vital ha transcurrido en un único escenario. "En Felguera yo nací, en Felguera me crie, en Felguera fice el nido, en Felguera me casé y no vos puedo decir donde moriré", recita Encarna de memoria.

Su padre Francisco fue minero y su madre Isabel "atendía la tierra, la casa y a los once fíos", afirma. El primero, Isaac, nació en 1911 y el último, Bernardino, en 1934. "De los 65 años para arriba empecé a notar que los pies y la cabeza no anden como antes. Éramos once hermanos, siete muyeres y cuatro varones, llevaba cinco delante y otros cinco detrás y sólo quedó yo" señala la única superviviente.

La centenaria bisabuela recuerda que, durante su infancia, alternaba la escuela con las labores agrícolas y ganaderas. "También trabajé en La Teyera que había en La Ará y en la que éramos muchas mujeres. Luego aquello cerró y estuve de criada sirviendo amo durante 10 años en casa de Dionisio ‘el de los Bayos’ porque su mujer estaba muy enferma. Allí hacía la comida, atendía las vacas y trabajaba la tierra", recuerda.

El 2 de marzo de 1957 contrajo matrimonio con Joaquín Perera, minero, natural también de Felguera y cinco años mayor que ella. "Aunque nos conocíamos desde rapacinos, hicimos amistad bailando debajo del hórreo y después comenzamos a cortejar. De viaje de novios fuimos a Gijón y estuvimos hospedados una semana en una pensión de La Calzada", relata con suma precisión.

Pocos días después de la boda llegó la primera gran adversidad para el matrimonio ya que el 13 de marzo de 1957 su marido, en su primera jornada laboral tras casarse, sufrió un accidente en la mina. "Se mancó, perdió una pierna y quedamos con una pensión de 907 pesetas", señala. "Salió del hospital dos meses después y anduvo con unas muletas muy grandes hasta que le pusieron una pierna ortopédica".

Su marido optó después a una plaza de cartero en Riosa animado por Silvino Sariego Muñiz, alcalde de entonces. "Metió la solicitud el último día", señala Encarna. A principios de los sesenta tomó posesión de la cartería. "Compramos una pollina para hacer el reparto de las cartas por todos los pueblos ya que a Joaquín le faltaba la pierna. Compartíamos el trabajo aunque el titular era él", afirma. Repartieron la correspondencia durante dos décadas hasta principios de los ochenta cuando se jubilaron. También llegaron a gestionar un estanco en su domicilio de Felguera.

Reparto de tareas

Encarna y Joaquín siempre se entendieron de maravilla alternando sus obligaciones laborales y domésticas. Cuando ella repartía las cartas o trabajaba en la huerta, entonces preparaba él la comida y hacía todas las tareas de la casa "menos la cama", precisa Encarna. "Y cuando repartía él, las tareas domésticas las hacía yo". Sin duda, un matrimonio muy moderno para la época. "De aquella había muchas cartas de los que iban a la mili y de las familias mineras que venían de otras provincias. También llegamos a repartir por correo los periódicos Región y LA NUEVA ESPAÑA", recuerda.

"Alguna mente malvada llegó a protestar porque habían puesto como cartero a un coxu", afirma la centenaria. Sin embargo, en el lado positivo destaca el generoso aguinaldo navideño que recibía de las familias que habían venido a trabajar a las minas y eran quienes recibían y enviaban más cartas. "En una Navidad nos llegaron a dar 1.000 pesetas de aguinaldo y muchos nos invitaban a café", señala.

Encarna tuvo un hijo, Enrique, nacido en 1960, que fue minero y se casó con María Lucía, una morciniega de Santa Eulalia a la que conoció bailando, no debajo de un hórreo como sus padres, sino en una boda y en la mítica discoteca "Hawai" de Riosa. Enrique y María Lucía hicieron abuela a Encarna de sus nietas María y Lucia. Desde hace 5 años es bisabuela de Nel, hijo de María, y en marzo próximo su nieta Lucia la hará bisabuela por segunda vez. Encarna quedó viuda en julio de 1987.

Esta centenaria bisabuela disfruta de una envidiable salud de hierro. "Nunca dormí en un hospital a no ser para acompañar a algún familiar que estaba enfermo", matiza. "Solamente tomo una pastilla por la mañana, tres días a la semana, para regular la tensión". Come de todo y siempre bebe un vaso de vino en las comidas que finaliza con un café "con misterio", es decir, regado con unas gotas de coñac. No ha padecido el Covid, ya le han puesto la quinta vacuna y afirma que "no me dolió ni el pinchazo en el brazo".

Lo que más le gusta son "todos los cocidos y especialmente el pote de fabes y berces, contundente, con mucha sal y grasa", precisa su nieta María. Su rutina diaria es levantarse sobre las diez y media y tomar un café, come sobre las dos y media un buen cocido y se acuesta temprano sobre las ocho tras cenar un Cola Cao. Come muy bien y cena muy poco lo que le permite dormir muy bien todas las noches.

Su prodigiosa y ágil memoria le hace expresarse en verso y recita de memoria populares refranes y cuartetas: "Durarás mil años y más, pero a dos mil nunca llegarás". También le gusta mucho cantar, afición que heredó su nieta Lucia y su biznieto Nel, más ocupado ahora con el fútbol.

Lina Morgan y su "Hostal Royal Manzanares" es lo único que la entretiene en la tele. Genio y figura, "tiene muy buen carácter y es muy obediente", afirma su nuera María Lucía.

"Cumplirás 102 o más, pero a mil nunca llegarás", sentencia Encarna antes de despedirse.