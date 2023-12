El Rimadero y la carbonera

De aquella mina abierta al norte de Sotrondio, bajo los montes de La Campeta, conocida como Mina Rimadero, de los mismos tiempos que La Piquera, cerradas unas y otras, queda una canción que sobrevive a estas ya legendarias explotaciones: La Carbonera, que lo mismo que "La Pipiona", sin autor sabido, narra un acontecer minero, aunque menos dramático que "La Carbonera".

"La Carbonera" es una canción con letra de Faustino Galán, que era natural de Bimenes, pero residía en Sotrondio desde su infancia. Fue por 1920 cuando en el cuadro artístico sotrondino, cantó por primera vez "La Carbonera". El asombro fue general. La letra describía un drama de amor y celos, que como es sabido por la letra de la canción, terminó en drama.

"Desde entonces en prisión, amargado sufre pena / porque sabe que, de amor / en la villa del carbón / se muere la carbonera".

Aunque tiene parte biográfica, hay que decir que no fue así el final del autor de la canción, últimamente alterada al cambiarle algunas estrofas determinados intérpretes de tonada actuales, que encima no la han mejorado, sino empeorado y donde las carboneras no salen muy honradas.

El final, pues, de Faustino Galán, que había nacido en 1907, fue en tierras palentinas de Cervera de Pisuerga, en 1958, donde era encargado de mina, y a donde había llegó después de sufrir prisión como republicano tras la guerra civil de 1936-39...

Silvino Antuña, tan conocedor de la historia de la canción asturiana nos dijo que "cuando Faustino Galán cantaba La Carbonera, los teatros de Asturias se vestían de gala. Nadie cantó esta copla minera como él".