En un escrito anterior vaticinaba que el acuerdo entre PSOE y Junst Per Catalunya estaba a punto de caer, mejor dicho de levantarse. Y así fue, pero, eso sí, con algunas o todas las modificaciones. Por eso el asunto está que arde, porque no será Sánchez quien prenda fuego a los cuatro folios firmados, sino el expresidente catalán don Carles, que aterrizará en su país catalán y desde allí exigirá y dará las instrucciones al interino gobierno español.

Finalizando el párrafo anterior he dicho ‘interino’ y no creo equivocarme, porque referidas instrucciones serán dadas por el entonces Gobierno catalán. ¿Creen que soy adivino? Pues no, porqué las cartas del Tarot ya están echadas y a Sánchez le queda de mandato lo mismo que un merengue a la puerta de un colegio. ¿Augurio? Tampoco, porque quien manda hasta ahora y sin llegar a su tierra es Carles Puigdemont.

Dejará que siga en la Moncloa, antes de que tenga que irse a las cloacas, que es algo similar en pronunciación, pero allí viven las ratas de alcantarilla. Tiempo al tiempo, no sé cuánto, pero el pueblo, que es soberano, ya ha salido a la calle a protestar, ojo, además con mayoría en las urnas. Este pueblo que no necesita tener el apoyo de Junts, del PNV, ni de otros como el BNG. Sánchez y los suyos no hacen más que criticar al PP y a VOX en todos sus mítines, utilizando el término ultraderecha.

Nos sentaremos pacientemente para ver pasar el cadáver de nuestro vecino, sin que en este caso le deseemos la muerte.