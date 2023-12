"Encantadas" con el trabajo de empresaria

Jovi Valles lleva más de cuarenta años trabajando en hostelería, los últimos 25 al frente de su propio negocio, "La Casa del Marqués". "Me encanta mi trabajo", decía este miércoles a la puerta del salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo, donde minutos después recibiría de manos del alcalde, Roberto García, el XVII Premio Emprendedora de Langreo en la categoría de "Mejor trayectoria empresarial". "Se me hace raro, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, llevo toda la vida trabajando y lo único que me preocupa es seguir haciéndolo", decía. Jovi es de esas personas que se hacen querer porque nada ni nadie se les ponen por delante para lograr su objetivo. Esa es la clave para tener una trayectoria empresarial de premio: ilusión por levantar cada día la persiana de su negocio.

Si la hostelera se llevó el galardón por todos esos años de trabajo, el premio a la "Empresa de nueva creación" fue para Rosa Virginia Álvarez Díez, gerente de "Nube de Algodón", una empresa de "ocio educativo infantil", como la definió la galardonada antes de recoger el cheque de 2.400 euros con los que está dotado el premio. Rosa Virginia Álvarez montó su empresa en 2019 para ofrecer ocio a los niños y también para facilitar la conciliación de las familias. Empezó sola, ofreciendo a los colegios diversas actividades extraescolares y servicio de madrugadores para que los padres puedan dejar a sus niños un rato antes en el colegio y así poderse ir a trabajar. Pero aquella "Nube de algodón" se encontró de pronto en medio de la pandemia mundial del covid-19. "Fue muy duro, porque los colegios estuvieron cerrados dos años", explica la emprendedora. Rosa Álvarez trasladó parte de su actividad a internet. Lógicamente, no podía ofrecer desayunos y ni actividades extraescolares, pero no perdió el contacto con los niños. Eso le permitió volver a la actividad cuando los centros educativos volvieron a retomar la normalidad. Ahora, cuatro años después de que naciese "Nube de algodón", la empresa ha crecido. De ser ella sola intentando hacerse un hueco en el mercado, a tener once monitores y dar servicio a casi todos los colegios de Langreo y a centros de otros municipios de las cuencas, como Mieres. Además, ha ampliado su actividad y "organiza campamentos urbanos en periodos festivos" pero también actividades para niños durante las celebraciones en distintas localidades de Langreo. "Me ocupo de los niños mientras los padres disfrutan de las fiestas", explicó. Jovi Valles y Rosa Álvarez recibieron ayer el reconocimiento del Ayuntamiento de Langreo. En realidad se dedican a cosas de algún modo conectadas: una al ocio infantil y la más veterana, a la atención al público en la hostelería, una de las actividades donde son muchos los que disfrutan del ocio.