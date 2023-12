Respaldo unánime de los alcaldes a la protección de la cultura minera

La minería del carbón ha marcado desde hace décadas en carácter y la personalidad de los habitantes de las Cuencas. Es un elemento diferenciador de la ideosincrasia de unos territorios en los que, aún habiéndose cerrado todas las minas, se mantienen costumbres conductuales, lenguaje y un patrimonio cultural propio. Este hecho provocó que el SOMA-FITAG-UGT pusiera sobre la mesa la propuesta para que la cultura minera fuera declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, algo que desde el Principado han recogido, y cuyos trámites se van a iniciar en breve, tal y como confirmaba este martes en Mieres la Viceconsejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. La propuesta ha recibido un respaldo unánime de los alcaldes de las comarcas del Caudal y el Nalón, que entienden que proteger la identidad de estos territorios será positivo, toda vez que servirá como legado a las generaciones venideras.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, aseguró que el inicio de los trámites para proteger y declarar BIC la cultura minera "es sin duda una buena noticia, pero no podemos olvidarnos del patrimonio minero e industrial que acumula polvo y óxido por el abandono y la falta de recursos de otras administraciones". En esta línea, indicó que "tenemos un patrimonio que podría y tendría que transformarse para generar actividad y futuro. Por eso seguimos reclamando un Plan de Patrimonio Minero e Industrial en el que el Gobierno central, Hunosa, el Principado y los Ayuntamientos acordemos una hoja de ruta, con presupuestos y, sobre todo, con un calendario". En esa línea, Álvarez agregó que "Mieres se ha convertido en los últimos años en ejemplo de cómo nuestro patrimonio puede ser eje de actividad y dinamización de un territorio:.el Pozu Santa Bárbara, Bustiello y con otras iniciativas pioneras como Bocamina". El regidor abundó en que "también lo ha han hecho desde colectivos como la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, símbolo de promoción y recuperación de la cultura y el patrimonio minero". Eso sí, el Alcalde indicó que "queda mucho por hacer. Podemos hablar, por ejemplo, de la Güeria San Xuan, que queremos que sea también objeto de proyectos y propuestas transformadoras en esta línea. Por ello, porque queda mucho por hacer, es necesario un proyecto específico que permita transformar los recursos que tenemos, y que en muchos casos amenazan ruina, en elementos importantes para la generación de empleo y de actividad".

Mientras, desde Langreo, Roberto García indicó que "me ha alegrado mucho porque todo lo que sea reconocer patrimonio cultural en Asturias es muy necesario y urgente. La pérdida de la minería, la pérdida de diversos sectores que fueron pioneros y muy importantes dentro de Asturias va a llevar también la pérdida de todo el patrimonio cultural que viene asociado a estos sectores." El Alcalde, de Langreo señaló que "declarar la cultura minera como patrimonio inmaterial de la humanidad, quiere poner de relieve no sólo una manera de entender la vida y de estar en la vida, sino todo lo que conlleva el techo cultural, religioso, espiritual, social, sindical…". Y agregó que "no nos olvidemos que los mineros y las mineras han construido un modo de vida donde es muy importante la participación ciudadana, la solidaridad, donde ven la realidad con unos ojos que se enamoran de todos aquellos que sufren con una especial sensibilidad para mostrarse cercano ante todas las situaciones de maltrato, de abandono, de sufrimiento". Roberto García aseguró que "poner de relieve la cultura minera significa poner de relieve una mirada tierna y comprometida con los débiles, con los sufrientes, con los marginados, con los últimos". "A lo largo de estos años compartiendo con los hombres y mujeres del Nalón he visto que esa cultura también se centra en aquellos que sufren la marginación y la exclusión social poniendo especial interés en actuar juntos y unidos para corregir estas situaciones de desigualdad y evitar dejar a las personas atrás", finalizó.

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, apuntó que "es una muy buena noticia, y apoyamos al cien por cien que se protega esa cultura minera, con todo lo que conlleva". El regidor argumentó que en su línea de acción municipal "una de las metas que perseguimos es la de la recuperación de tradiciones y el cuidado de las mismas, algo que se puede ver, por ejemplo, con la gran estatua de la 'Gaitona' que instalamos en Cabañaquinta, o el impulso del concurso de tonada, dos acciones que persiguen ahondar y poner en valor nuestra identidad".

Raíces

Mientras, el regidor de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, indicó que "la cultura minera es la esencia de una parte importante de Asturias, las comarcas mineras, que durante casi dos siglos no sólo ha supuesto el crecimiento industrial y demográfico de nuestra comunidad autónoma, sino que originó una transformación social, económica,cultural, paisajística y de mentalidad que ha trascendido anuestro territorio y hemos exportado". Por ello, señaló que "donde hay una persona originaria de las cuencas, hay una semilla de solidaridad, fraternidad, convivencia y forma de entender la vida que enseguida nos identifica y muestra lo mejor de nosotros". Y agregó: "el reconocimiento de la Cultura Minera como BIC contribuirá a reafirmar y valorar nuestras señas de identidad, nuestro pasado , para construir un presente con el que garantizar un futuro ilusionante para las y los habitantes de nuestros territorios".

En el caso de Lena, su alcaldesa, Gemma Álvarez, apuntó que "nos parece fundamental conservar nuestra cultura, ya que los que nacimos y nos criamos en estos territorios, contamos con unos valores heredados de esa cultura minera de fuerza, compañerismo y de unión. En Lena, aunque no había explotaciones como en otros concejos, sí había chamizos o minas de montaña, y muchos de nuestros vecinos estaban vinculados a la mina". "Todos tenemos mineros en la familia y esas tradiciones y valores, son necesarios que se conserven, y que se unan al extenso patrimonio industrial minero que ya tenemos", finalizó.

Y desde Laviana, el Alcalde, Julio García, también dio su apoyo "total" a la tramitación de la cultura minera como BIC. "Cerraron las minas, perdemos a los mineros, y lo que no podemos perder esa nuestra identidad y nuestras tradiciones", indicó el regidor lavianés. "No hay ninguna duda de que la cultura minera merece ser protegida, preservada y enseñada a las generaciones venideras, y por lo tanto, respaldaremos cualquier tipo de iniciativa en esa línea", valoró.

Una unidad de los regidores que no vienen sino a refrendar algunas de las grandes señas de identidad de la cultura minera: la solidaridad, el compañerismo y la unión de fuerzas para lograr un objetivo común.