"Las estaciones de esquí suman años de dejadez", afirma el PP en Pajares

El PP eligió ayer la estación de esquí y montaña de Valgrande-Pajares, en Lena, para analizar el dinero que el Gobierno de Adrián Barbón destina al deporte en el proyecto de Presupuestos regionales. El diputado popular Pedro de Rueda comenzó por la propia estación invernal, "una de las grandes oportunidades que debería desarrollar el Principado, pero que no está reflejada en las cuentas". En su opinión, "después de décadas pidiendo un cambio llegó la telecabina, pero, como suele ser habitual en este Ejecutivo socialista, no viene acompañada de las infraestructuras y de una programación adecuada o de actividades para realizar fuera de temporada, que le dieran realmente y trajeran riqueza y empleo al concejo de Lena y por ende a toda Asturias".

El parlamentario no dejó pasar la oportunidad de hablar de la Variante de Pajares, recién inaugurada. Para él, existe "falta de planificación para que la oportunidad que nos ofrece (la alta velocidad ferroviaria) ea aprovechada por todos los concejos de Asturias".

Siguiendo con los deportes de invierno, Pedro de Rueda también hizo referencia a la otra estación de esquí asturiana, la de Aller: "Fuentes de Invierno se inauguró en 2007; es una estación que debería estar electrificada y que hoy sigue sin electrificar. También nos decían que se iba a unir con la de San Isidro y seguimos esperando". En conclusión: "Reclamamos que tanto una como otra (Pajares y Fuentes) reciban la atención que se merecen. Son muchos años de dejadez y muchos años de no aprovechar unos recursos magníficos que tiene nuestro paraíso natural".

El parlamentario del PP señaló que las partidas presupuestarias del Principado destinadas a deportes "son insuficientes" y "muy inferior al de cualquier otra comunidad autónoma". "Las cifras son paupérrimas, y además se ejecutan tarde y mal", aseguró, para añadir que "gran parte del dinero o no se usa o se tendrán que utilizar en el ejercicio siguiente. Como muestra, los niveles de ejecución de las líneas de ayudas a clubs, federaciones o deporte tradicional, que no llegaban a 31 de octubre al 5 por ciento de ejecución".

De Rueda hizo una mención especial a la falta de ayudas que , en su opinión, tiene el deporte federativo, y afirmó que "Barbón prometió a las federaciones en su discurso de investidura 900.000 euros, lo que suponía una subida de 300.000 euros, pero al final la subida se ha quedado en 75.000 euros".

Pedro de Rueda aseguró también: "Nuestros deportistas están en precario, y tenemos un ejemplo en la Federación de Natación, que no ha podido competir en el Campeonato de España ni en 2021, ni en 2022, ni este año, y tuvieron que recurrir al copago de los padres. Esa federación tampoco tiene garantía alguna de que se pueda competir en 2024 al no disponer de los recursos económicos necesarios, algo que no ocurre en otras comunidades autónomas. Esto no es un caso aislado de una federación, sino que se ha producido en varias y mucho nos tememos que se repita en el 2024".

Desde el PP aseguran que "Asturias tiene deportistas de primera, dirigentes de primera y un Gobierno que los trata como si fueran de tercera. El estado del deporte federativo es catatónico a nivel de financiación y estos presupuestos no van a contribuir a solucionarlo".

Pedro de Rueda también afeó la actitud del PSOE con el deporte femenino. "La igualdad de la España de Sánchez y Barbón es que el equipo femenino de rugby no pudo competir este 2023 por no disponer de dinero para los desplazamientos y, como estaban inscritas y no compitieron, fueron sancionadas y no podrán jugar en dos temporadas. Esta es la igualdad y el apoyo al deporte femenino de los Gobiernos socialistas", señaló.

El popular comparó la inversión de la Xunta de Galicia y el Principado: "Seis millones de euros para 135.000 deportistas en edad escolar en Galicia, y 700.000 euros para los más de 100.000 deportistas federados en Asturias".