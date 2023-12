Amicos lanza un SOS: aumentan las familias en pobreza y caen las reservas de alimentos

Las Navidades son tiempos de alegría, felicidad, amistad... Y también de solidaridad. Al menos de una forma más intensa que el resto del año. Y precisamente esa solidaridad del pueblo de Mieres es a la que apela Amicos, la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria para sacar adelante estas fechas. Y es que la entidad ha notado un importante incremento en el número de familias que acuden al comedor social, ubicado en la placina de Santa Marina. "No vienen específicamente a comer, sino que vienen pidiendo comida porque están en situación de emergencia y no tienen nada", indica Carlos Muñiz, presidente de Amicos.

Muñiz explicó que actualmente, el colectivo está pasando por momentos complicados. Una situación del personal anómala está provocando una mayor carga de trabajo para los voluntarios, e incluso para alguna trabajadora que no ha podido coger vacaciones. Y es que según relata el presidente, en Amicos se ha notado un añadido a su labor habitual. "Es cierto que ahora en Navidad siempre solemos tener algún comensal más en el comedor, donde atendemos a unas 40-50 personas diarias", comenzó su exposición el presidente de Amicos. Pero ahora, abundó, se ha dado una circunstancia especial: "Estamos apreciando un incremento de familias que no vienen a comer, sino a pedir alimentos para llevarse a casa porque no tienen nada para comer". Una tarea, la de dar estos llamados lotes de emergencia, que usualmente no es la de Amicos, aunque en algún momento se hiciera de forma puntual. Generalmente, esos lotes los suelen entregar desde Cruz Roja o Cáritas. Sin embargo, en el comedor solidario están viendo un incremento en esta clase de servicio. Y obviamente, no dejan a nadie atrás.

El perfil de este nuevo usuario, señala Carlos Muñiz, "suele ser el de familias inmigrantes, que han alquilado un piso barato en una barriada minera, y que cuando llegan apenas tienen nada y necesitan un empujón hasta que se instalan". Insiste Carlos Muñiz en que la tarea de repartir lotes de emergencia no es la principal del comedor, pero están viendo como se incrementa.

A ello hay que sumar falta de voluntarios. "Siempre es necesario contar con manos, pero ahora se hace cada vez más fundamental", apunta el presidente de Amicos. Recientemente en la comida de Navidad de la asociación, homenajearon a tres octogenarias que llevan más de una década ayudando en el Comedor. Y es gente así a la que buscan. No en cuanto a la edad, sino en cuanto al compromiso. "Necesitamos voluntarios que puedan estar un tiempo, aprender y ayudarnos", indicó el responsable de Amicos.

Reservas

Ante un comedor lleno y un aumento de entrega de lotes de emergencia, lo que se está vaciando más rápido de lo normal es el almacén del comedor. "Es verdad que en Navidad muchos centros educativos recogen alimentos y nos los donan, pero este año hemos percibido, no sé si por la entrega de los lotes de emergencia que comentaba, que tenemos las reservas más escasas que otros años", apunta Muñiz. "Nosotros no hacemos ninguna recogida específica de alimentos, pero esperamos que con las donaciones que nos vayan llegando poder llenar un poco el almacén, porque la verdad es que sí que estas Navidades está más vacío de lo normal", señala.

Pese a los problemas, al incremento de comensales y a la falta de reservas de alimentos, el comedor solidario de Mieres seguirá haciendo su labor para nutrir a los más desfavorecidos desde la placina de Santa Marina.