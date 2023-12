Nacieron casi ya con el postrero suspiro de la decrépita dictadura franquista. Crecieron en democracia, escuchando las canciones de Tina Turner, Madonna o Luz Casal. Participaron de la moderna extravagancia de los ochenta convertidas ya en adolescentes y afrontaron el inicio de la vida con un abanico de posibilidades que en la mayoría de los casos no conocieron sus madres y abuelas. Forman parte de la generación de españolas que nacieron en 1973, las últimas del "baby boom". Una generación alumbrada ya en libertad. Pero esta camarilla en concreto padeció una anomalía desconocida para la inmensa de la mayoría de sus coetáneos que eligieron escolarizarse en un colegio público. Transitaron toda la educación primaria, por entonces EGB, sin compañeros de clase. Fueron la última promoción del Aniceto Sela previa a que las clases fueran mixtas. Un anacronismo que se aferró a ellas sin causa aparente, pero que ahí estuvo para mal o para bien. Más para lo primero que para lo segundo, según perciben ellas.

El curso femenino del Aniceto Sela del año 1973 se reunió el pasado sábado en el centro escolar mierense para recordar juntas sus vivencias infantiles. Una veintena de compañeras, luciendo unos cincuenta años de vida enmarcados en una perdurable jovialidad, volvieron a sentarse en los pupitres que ocuparon de niñas. Su trayectoria escolar está marcada por una singularidad. Son la última promoción del colegio que estuvo segregada por sexos: "Para nosotras, fue algo normal, ya que no conocíamos otra cosa. El choque vino cuando pasamos al instituto y a muchas nos daba pudor o vergüenza estar con chicos en clase", recuerdan.

No solo es que no fueran a clase con niños, es que prácticamente ni percibían su presencia. Algunas de sus maestras se encargaban de ello. "Nos tapaban la parte más baja de las ventanas para que no pudiéramos ver a los chavales del ala masculina cuando hacían gimnasia o estaban en el recreo", rememoran con cierto distanciamiento. "La verdad es que tuvimos, por lo general, unas profesoras muy clásicas y desfasadas, de las que salvo excepciones no guardamos un gran recuerdo". Pese a ser un colegio formalmente laico (entrada ya la democracia), recuerdan tener que empezaban el día rezando. El marco era ya mediados de los ochenta: "Visto desde el momento actual suena raro, pero es lo que nos tocó". Cuando las leyes obligaron a quitar los crucifijos de las clases, cuentan que una maestra se les acercó y les dijo que "ni pensáramos por un momento que eso iba a significar dejar de rezar".

Un siglo de vida

El Aniceto Sela cumplirá en 2025 un siglo de vida. El centro forma parte de la historia de la ciudad. El testimonio de los avatares de esta institución quedará recogido en un libro cuya elaboración corre a cargo José Ramón Viejo, fotógrafo e investigador de la historia gráfica del concejo. Quien tenga curiosidad por saber cómo la segregación por sexos se prolongó tanto tiempo en la democracia podrá conocer los detalles en el cuidado trabajo que ya lleva meses en elaboración y que se publicará en poco más de un año. Contará con una recopilación de imágenes que transportarán al lector a las diferentes épocas y etapas del colegio.

"La actividad formativa en este espacio comenzó en realidad en 1923, con el Liceo, pero se ofrecían estudios secundarios para preparar el acceso a la Universidad", explica Viejo. Con la construcción del actual edificio principal del colegio, se comenzó en 1925 a impartir Educación Primaria, empujando a los preuniversitarios fuera de las instalaciones: "Se les reubicó en una sala de la vieja Escuela de Capataces", apunta Viejo.

Con la llegada de la democracia (1977), la dirección mantuvo la segregación por sexos durante casi otra década. Niños por un lado y niñas por el otro. Finalmente, el centro se vio obligado a normalizar la enseñanza introduciendo el modelo mixto. En ese instante, lo que debía ser una unificación se convirtió en fractura. "Las respectivas direcciones no se pusieron de acuerdo y al final se optó por desdoblar las instalaciones en dos colegios". Los detalles serán recogidos en el libro que elabora José Ramón Viejo. El resultado fue una rareza que perdura hasta nuestros días: un grupo escolar que comparte ubicación en pleno del casco urbano de Mieres conformado por dos colegios independientes, el Aniceto Sela y el Liceo, nombre que se recuperó para bautizar al segundo centro.

Las alumnas de la generación de 1973 dejaron el Aniceto Sela justo en el momento previo a su fractura en dos colegios, motivada por la unificación por género. Un genuino cariño entre compañeras se ha mantenido latente durante décadas. "Parece mentira el tiempo que ha pasado", subraya este grupo de mujeres mierenses tras su emotivo reencuentro.

Son muchas las experiencias compartidas. "Aún me acuerdo de la estación de autobuses que había en la parte de atrás del patio". Sobre sus maestras, prefieren no entrar en muchos detalles: "A alguna se le iba la mano más de la cuenta". Reconocen que no todas las vivencias en el colegio fueron alegres: "Lo mejor posiblemente fue el viaje de estudios, en el que gozamos de un poco de libertad". Pero lo que valoran por encima de todo es la inabarcable amistad que comparten. Todas ellas son mujeres modernas y autónomas, pese a tener que haber soportado anacronismos de los que ya se habían liberado otras niñas de su generación.