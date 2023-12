Hablando de moral

Desde que el hombre es hombre y la mujer, mujer, existen diferencias sociales y los que están arriba marcan a su antojo las normas de comportamiento de los que están abajo según sus intereses fundados en la religión o el orden político. Esto sigue ocurriendo en nuestros días y podemos comprobarlo en los cambios que se vienen produciendo en España en los últimos años donde los gobernantes nos señalan aquello que es correcto y lo que no debemos mencionar, pero siempre teniendo en cuenta los intereses económicos. De modo que los mismos que apoyan los hábitos saludables o la protección de la infancia, están orgullosos de financiar fiestas sustentadas en el reparto gratuito de alcohol a los más jóvenes.

El escenario no es nuevo, ya que históricamente los que mandan siempre nos han marcado la senda ideológica. En la Montaña Central contamos con un ejemplo perfecto en el control que se ejerció sobre un colectivo ciudadano que aceptó gustoso prescindir de sus libertades a cambio de un bienestar económico: el poblado de Bustiello.

El hispanista canadiense Adrian Shubert resumió esta situación en su «Historia social de España (1800-1990)» afirmando que la Hullera Española proporcionó vivienda, asistencia médica, escuelas y posibilidades de entretenimiento e incluso publicó una revista para sus trabajadores, pero al mismo tiempo pagaba los salarios de cinco capellanes entre cuyas responsabilidades estaba la de informar a la dirección sobre los comportamientos o las ideas inaceptables. A la vez, la policía de la compañía impedía que entrase en su coto la mala prensa, en la que se incluían tanto las publicaciones liberales como las obreristas, y controlaba muy estrictamente todas las actividades recreativas y de ocio.

Esto es verdad, aunque a renglón seguido el historiador mete la pata al decir que las escuelas del poblado estaban a cargo de los escolapios y le llama la atención que entre las prohibiciones estuviese el baile mixto y nadar desnudo en el río. Lo primero es un pequeño error porque confunde a estos frailes con los hermanos de la Doctrina Cristina, lo segundo lo voy a comentar más abajo; pero antes debo decir que los «gambazos» de los hispanistas son muy corrientes y no puedo evitar referirme al caso de Hugh Tomas a quien ya dediqué una página en 2007 cuando presentó su libro «Carta de Asturias».

Sé que no es de buen gusto criticar a los que ya no están, aunque en este caso me limito a recordar lo que escribí una década antes de su fallecimiento. Entre otras minucias, en aquel momento el británico exageró el número de parlamentarios de la Junta General llevándolo a los 116; dio por muertos a varios presidentes asturianos que aún seguían con vida; confundió con antiguos establos las aulas que se hicieron a principios de los 70 en el exterior del IES «Bernaldo de Quirós»; hizo nacer en Cataluña a Manolé Grossi y nos dejó una barbaridad antológica sobre nuestra calle 12 de octubre: «¿Se le dio este nombre porque marcó la culminación de la revolución de 1934, el día en que se voló la Cámara Santa, o porque fue el día en que Colón divisó por primera vez Las Bahamas? Me temo que muy probablemente fuera por la revolución. Para los asturianos revolucionarios, Colón no era más que un explotador de gente sencilla».

Hugh Tomas es más riguroso; sin embargo, también le falta como a casi todos los hispanistas conocer nuestro carácter para interpretar bien los datos la pequeña historia. De forma que da un matiz religioso a la prohibición de bañarse desnudos en el río, desconociendo que este tabú se ha mantenido siempre en España con independencia de regímenes políticos y gobiernos más o menos laicos.

Por ejemplo, el 1 de agosto de 1916 el alcalde de Mieres Manuel Fernández Suárez fue más lejos que los capellanes de Bustiello al dictar las reglas de decencia y seguridad para la temporada de baños: «Se prohíbe nadar o bañarse enteramente desnudos, debiendo los hombres bañarse con calzoncillos y las mujeres con bata u otro traje que las cubra. Queda terminantemente prohibido que se bañen juntas personas de distinto sexo, aun cuando vayan completamente vestidas. Los concurrentes procurarán guardar en los baños la decencia y el decoro debidos. Se prohíbe toda clase de luchas, juegos de fuerza y alborotos dentro del agua, como también todo dicho que pueda ofender a los concurrentes y cualquier hecho que ofendiere la sana moral y las buenas costumbres».

Hugh Tomas se refiere también a la colaboración entre clérigos y policías a la hora de coartar la libertad de expresión y para ello cita uno de los informes que dirigió a Manuel Montaves el cabo de guardas jurados E. Costa, quien estuvo al mando del servicio de vigilancia de la Sociedad Hullera Española a principios del siglo XX. En otras ocasiones ya les he contado que esta correspondencia era el sistema habitual por el que la jefatura de la empresa conocía las faltas de comportamiento tanto de los obreros como de sus familias: borracheras, discusiones vecinales, ausencias a los oficios de la iglesia e incluso las travesuras infantiles de sus hijos.

El informe que recogió Hugh Tomas fue enviado el 19 de junio de 1909 y cuenta una actuación del cabo Costa tras escuchar las quejas del párroco de Moreda porque en una taberna se representaban unos números musicales titulados «Ópera de la vuelta del siglo» en los que aparecían unos personajes que podían alterar los conceptos morales de los trabajadores. Se trataba de un anarquista que despertaba demasiadas simpatías y un cura de pueblo al que se ridiculizaba y que fueron suprimidos definitivamente del espectáculo.

Lo cierto es que tanto los religiosos como los sindicalistas coincidieron en aquellos años en la necesidad de alejar a los obreros de las tabernas con los mismos argumentos, considerando que el alcoholismo y el juego eran los peores enemigos de las relaciones familiares. Aunque lo que más puede llamarnos la atención cien años más tarde es la persecución de la blasfemia, que también se extendió a la vida civil en otros territorios próximos, pero ajenos a empresa del marqués de Comillas.

Don Manuel Suárez Fernández, quien fue alcalde de Mieres desde 1902 a 1906, amenazaba a los blasfemos con multas que iban de 5 a 25 pesetas, considerando que la blasfemia era un síntoma de la decadencia y la falta de cultura de los pueblos y que «quien a Dios no teme no puede respetar a las autoridades encargadas de velar por la moralidad y sosiego públicos».

El caso de Manuel Llaneza es más complejo. Siendo concejal se había visto envuelto en un suceso violento el 21 de marzo de 1913, día de Viernes Santo, cuando después de que un joven fuese golpeado por la policía por no descubrirse al paso de la procesión, los socialistas y los católicos llegaron a las manos en las calles de La Villa. Primero fue detenido y conducido junto a otros compañeros hasta la cárcel de Pola de Lena, amarrados de dos en dos y escoltados por quince guardias civiles, y siete meses más tarde el juez dictó un auto suspendiéndolo en su cargo de concejal del Ayuntamiento de Mieres «por estar envuelto en un proceso que se le sigue como interruptor del culto católico».

Sin embargo, cuando llegó a la Alcaldía en 1918 no dudo en impedir durante la celebración del Carnaval «la pululación de máscaras, comparsas o carrozas que constituyan una exhibición de andrajos o atenten a la moral o aludan irrespetuosamente a la Justicia, Ejército y demás instituciones; el disfraz en estado de embriaguez y proferir insultos, amenazas u obscenidades».

Después, no hará falta que les recuerde la actuación de los censores franquistas, prohibiendo o recortando libros, películas y representaciones artísticas; dictando normas de vestido y conducta; mezclando churras con merinas al considerar como blasfemias los insultos a aquel Generalísimo que gobernaba por la gracia de Dios e incluso -lo recuerdo perfectamente- persiguiendo a quienes se atrevían a escuchar música ligera o cantar durante la Semana Santa.

Ahora el paradigma ha cambiado: a casi nadie le interesa ya lo divino y se pone el énfasis de la corrección en respetar la diversidad de lo humano. Pero no estamos en una sociedad perfecta y me da la impresión de que ya asumimos el insulto como un argumento más; aunque eso sí, ponemos mucho cuidado en no hacer alusión a las características físicas o la orientación sexual del insultado mientras mentamos a su madre con toda naturalidad.

Recuerdo que don Ignacio, capellán del hospital de Murias y profesor de religión, solía repetir en sus clases el caso de uno de los defensores del Alcázar de Toledo que decía a sus compañeros: «Tirad, pero tirad sin odio». Me parece que ahora desde el Parlamento se nos enseña a hacer lo mismo: «Insultad, pero hacedlo con corrección», y en la calle solo estamos viendo el reflejo de la conducta de nuestros gobernantes.