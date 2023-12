Teresa Iglesias, primera mujer en ejercer en Mieres de vicealcaldesa

Langreo ha tenido en lo que va de siglo tres alcaldesas socialistas (Esther Díaz, María Fernández y Carmen Arbesú). En Riosa ha gobernado hasta hace unos meses Ana Díaz (IU) y en Lena ejerce como regidora Genma Álvarez (IU). Hace tiempo que los ayuntamientos de las Cuencas abrazaron la igualdad dejando en manos de mujeres todo tipo de responsabilidades de gestión política. En Mieres aún no ha sido nombrada una alcaldesa, pese a que tanto PSOE como PP han presentado candidatas. Pero ese horizonte parece más cercano que nunca. Teresa Iglesias es la primera vicealcaldesa de la historia democrática del municipio.

Teresa Iglesias es, desde hace cinco años, la concejala delegada del área de Derechos Sociales, una de las puntas de lanza del hasta hace poco gobierno de Aníbal Vázquez. Tras el fallecimiento del respetado regidor, la edil ha ganado aún más peso en el equipo de Manuel Ángel Álvarez. Es la primera teniente de alcalde, un cargo que nunca antes una mujer había desempeñado en Mieres . Cada vez que se ausente el regidor, ella cogerá el mando.

"Una de las grandezas de este gobierno es la unión que tenemos entre todos, con un fuerte sentimiento de equipo", señala Iglesias para quitar importancia a los escalafones. Con todo, reconoce estar ilusionada, aunque con matices. "Desempeñar el cargo de vicealcaldesa hubiera supuesto una enorme satisfacción si no fuera por las circunstancias. Estaba encantada con la situación anterior, con Aníbal como alcalde y Manuel como vicealcalde".

Teresa Iglesias tiene depositada toda su confianza en la capacidad de Manuel Ángel Álvarez, pero el vacío que ha dejado Aníbal Vázquez en lo personal es perceptible en el día a día: "Hay cosas que no tienen solución. Y ahora lo que siento es que el hecho de que una mujer asuma por primera vez la vicealcaldía, con independencia de que en este caso sea yo o que pudiera ser cualquiera de mis compañeras de gobierno, supone seguir caminando por el camino correcto hacia un equilibrio de fuerzas entre hombre y mujeres", subraya la edil de IU. "Por suerte vemos ya muchas mujeres alcaldesas y en otros puestos relevantes".

Teresa Iglesias ya ejerció en verano varios días como alcaldesa en funciones. Percibe que su nombramiento como número dos municipal no ha generado una especial interés: "No tengo claro si el hecho de que no haya llamado mucho la atención se debe a una normalización o, simplemente, a que ser mujer te hace pasar más desapercibida".

La nueva vicealcaldesa de Mieres está acostumbrada a romper barreras. En los ochenta, como jueza sustituta, inauguró los Juzgados de Mieres y fue la primera que celebró matrimonios civiles. "En la judicatura hoy hay mucha mujer, pero aún estamos esperando a que el Consejo General del Poder Judicial deje de estar integrado mayoritariamente por hombres", apunta. De su época dictando sentencias tiene todo tipo de recuerdos, no todos buenos: "Muchos compañeros abogados me preguntaban si tenían intención de hacer oposiciones a la judicatura y yo les explicaba que lo que me gustaba era el ejercicio de la profesión, pero les replicaba que cuál sería el problema si lo hiciera", recuerda. "Su respuesta era que si me inclinaba por la rama de la fiscalía estaría más protegida, ya que así tendría un fiscal por encima. Estoy segura que aunque pudiera influir algo que me vieran como una persona muy joven, su planteamiento partía de la base de que yo soy mujer. Hemos mejorado mucho, pero aún hay casos de discriminación y costará erradicarlos del todo".

Teresa Iglesias vislumbra en el futuro una alcaldesa en Mieres. Pero de momento prefiere que siga Manuel Ángel Álvarez: "Es el indicado para continuar con el trabajo de Aníbal".

Clementina Carreño

La historia democrática de Mieres aún guarda un capítulo para la primera alcaldesa electa, pero el dedicado a la primera alcaldesa en funciones se escribió en abril de 2011. Clementina Carreño asumió durante unos días la tarea al ausentarse por un viaje tanto el alcalde, Misael Fernández Porrón, como su número dos, Roberto Rodríguez: "Fue algo accidental, pero reconozco que me hizo ilusión. Desde entonces hemos avanzado mucho en igualdad y me alegro de que Teresa Iglesias sea ahora vicalcaldesa", señala Carreño. En la foto, Clementina Carreño, con el bastón de mando, junto a todas las mujeres que integraban la Corporación en 2011.