Los Reyes llegan en "mini AVE" en el monumental belén montado por un langreano en el jardín de su casa

No podía faltar. La alta velocidad ferroviaria ha llegado al enorme Nacimiento que desde hace 56 años construye, en su casa de La Felguera, el langreano José Manuel Rodríguez. Todos los años introduce alguna novedad en el montaje y en esta ocasión ha sido la variante de Belén, un túnel de la línea ferroviaria "Pola de Lena-La Meca", que atraviesa las montañas del Nacimiento. El túnel tiene boca de entrada y salida y en ambas hay una locomotora de alta velocidad de Renfe.

"No fue fácil conseguirlas", reconoce este ingeniero jubilado de Duro Felguera que se recorrió unas cuantas tiendas de juguetes. No encontró nada y acudió a Amazon. En la plataforma logística de internet sí que había lo que buscaba, pero tratándose de la alta velocidad ferroviaria y Asturias, "me llegaba a mediados de enero, con mucho retraso". Como buen ingeniero, Rodríguez buscó otras soluciones y finalmente encontró a una chica de Toledo que vendía por internet el trenecito que él necesitaba. "Me dijo que a una de las locomotoras le faltaba una rueda y no funcionaba bien, pero en realidad me daba igual porque yo no la iba a poner a circular, así que las compré y me mandó las dos locomotoras y dos vagones", explica el Langreano.

Cada Navidad, José Manuel Rodríguez monta un Nacimiento distinto. "No tendría gracia hacerlo igual todos los años", dice. Conserva las figuras y las casas, pero cambian los escenarios. Eso sí, hay uno que este año se repite, el pico Urriellu con dos escaladores. Lo construyó el año pasado y ha decidido volver a hacerlo, aunque en esta ocasión, el belenista ha ampliado la escena de montaña y ha añadido el Lago Enol y las cabañas de los pastores de Picos de Europa. Justo debajo está el puente "romano" de Cangas de Onís con la Cruz de la Victoria.

A Rodríguez no le gusta repetir de año a año, pero sí hay una pieza que lleva desde el principio, desde que empezó a montar el Nacimiento en el salón de casa (ahora lo hace en el exterior). Se trata de una casa con la que en 1956 ganó un concurso organizado por Radio Juventud en Lada. José Manuel Rodríguez construyó una pequeña casa, le hizo una agujero y dentro metió una pequeña chapa metálica y un poco de incienso. Cuando se acercó el jurado, el entonces niño encendió el incienso y los jueces quedaron sorprendidos ante aquella casa que echaba humo. Ese invento sigue ahí en el enorme Nacimiento en el que el creador ha ido introduciendo decenas de figuras con el paso de los años.

Este langreano ha tardado cinco semanas en construir el Nacimiento sobre un tablero de 4,4 metros de largo y 1,4 de fondo. El paisaje, tiene más de cien figuras y doscientas luces led. Todo está programado para que amanezca y se ponga el sol. Durante el día se ven girar las norias de los distintos ríos (Sella, Cares, Nalón) y cómo los pastores se mueven subiendo a las montañas con los corderos al hombro. Por la noche, las lumbres del interior de las casas dan el toque de calor que fue precisamente lo que le faltó este año al "constructor". José Manuel Rodríguez asegura rotundo que esta año es el último, "he pasado mucho frío, he estado trabajando a tres grados bajo cero, así que no lo vuelvo a hacer, 56 años son bastantes".

Habrá que ver si cumple su "amenaza". Por el momento tiene una estrategia "según lo vaya desmontando iré colgando fotos de las figuras en internet para venderlas". Es lo que le dice a familia y amigos. Se verá.