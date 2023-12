"Venimos sin mochilas del pasado; la Casa del Pueblo debe abrirse a todos los mierenses"

Alejandro Fernández (Villar de Gallegos, 1989) acaba de ser nombrado Secretario General de la Agrupación Socialista de Mieres. Una tarea que asume con "ilusión" como socialista de cuna y sin mochilas a la espalda que le vinculen a alguna de las facciones internas que dinamitaron el PSOE mierense. Su familia siempre ha estado ligada al partido como militante e incluso es pariente del Alcalde de Riosa, Roberto Álvarez. En su primera entrevista, concedida a LA NUEVA ESPAÑA, deja claro que son nuevos tiempos para el partido y que para él "todos los mimlitantes cuentan".

-Para quienes no le conozcan, ¿Quién es Alejandro Fernández?

-Alejandro Fernández nació en Villar de Gallegos en 1989. Vivo a medias entre Villar y Mieres. Estudié Ciencias Políticas y estoy a punto de terminar Historia, que solo me falta entregar el trabajo final. Y también estudie el máster de Educación. Y ahora estoy preparando oposiciones a varias cosas, pero fundalmente para Educación Secundaria Obligatoria. Vengo de una familia de tradición socialista, desde mi bisabuelo, que fue concejal en Riosa en la República. Y llevo militando una década en el PSOE, pero siempre he participado activamente en todos los actos desde pequeño.

­-¿Cómo surgió la posibilidad de presentarse al cargo?

-Fui hablando con compañeros de la Agrupación. Me decían que porque no me animaba a presentarme al cargo. Ahí decidí dar el paso y a por todas. Hay que hacer lo que se pueda por el partido, y especialmente en los momentos malos es cuando hay que estar. Y aquí estamos.

-¿Qué le transmiten Adrián Barbón y la FSA?

-Me dieron su apoyo desde el primer momento. Me animaron. Son conscientes de que Mieres es una plaza complicada porque venimos de unos años difíciles, pero tenemos muchas esperanzas puestas en el futuro. Y la FSA está trabajando mucho por Mieres, tanto desde el Principado como desde el Gobierno central.

-Después de obtener los peores resultados de la historia del partido en Mieres, ¿era el momento de un cambio?

-Yo creo que era el momento de iniciar una nueva etapa en el partido. Llevábamos muchos años complicados con la Ejecutiva de nuestra agrupación, como todo el mundo sabe. Creíamos que ahora era el momento de buscar un cambio interno. Evidentemente los últimos resultados electorales no han sido buenos, y entonamos el "mea culpa" porque no supimos canalizar las necesidades de la ciudadanía y no fuimos una alternativa real para la Alcaldía. Pero en ese sentido, todo esto va a cambiar ahora.

-¿Cómo valora la gestión de la anterior ejecutiva liderada por Ana Cachero?

-Ella hizo lo que pudo. La situación interna no era la mejor. Pero no creo que sea bueno hablar ya del pasado. Nosotros venimos con la intención de hacer ver que esto es una nueva etapa. Todos los que estuvieron antes cometieron errores y tuvieron aciertos, pero es el momento de dar inicio a otro proyecto.

-¿Sigue habiendo divisiones internas en la Agrupación?

-Lo cierto es que antes de la asamblea hablé con muchos militantes, y nadie nos ha cerrado las puertas. Estamos hablando con todos y seguiremos haciéndolo. Creemos que antes de comenzar de forma efectiva el trabajo de la Ejecutiva hay que escuchar a todos, que nos presenten sus críticas, sus análisis sobre el pasado, sus propuestas... Pero todos estamos de acuerdo que hay que dejar atrás lo sucedido, remar en una misma dirección, y trabajar por presentar unas buenas propuestas a los vecinos y vecinas de Mieres. Y no tenemos mochilas del pasado a la espalda.

-Aunque su punto de partida sea la de un nuevo comienzo. ¿Se identifica más con los "sanchistas" o con los "javieristas"?

-No hay partes. Yo estoy en el PSOE. Y considero que todos son militantes socialistas. Ya no es tiempo de hablar de lo que pasó hace muchos años. Todos somos uno y todos somos del mismo partido.

-¿Qué prioridades tienen ahora?

-Lo primero, la unidad de la Agrupación. Todos los militantes cuentan. Quiero que todos estén aquí hablando, opinando, aportando ideas, haciendo saber sus críticas. Y haciendo que la Casa del Pueblo sea la casa de todos los militantes y todos los mierenses. Y creo que todo va en el buen camino. Y también queremos que se nos vea, salir a la calle y recoger las propuestas de los vecinos y sus necesidades.

- ¿Ve paralelismos entre la situación de las agrupaciones de Mieres, Langreo o Lena?

-Es normal que dentro de cualquier partido haya debates internos, que haya gente más o menos descontenta. Todos somos personas y entre las personas pueden surgir discrepancias. Pero insisto en que al final todos somos socialistas y tenemos que mirar por nuestro partido.

-Yendo al Ayuntamiento, ¿Cuál va a ser el tipo de oposición que haga el grupo municipal?

-Esperamos impulsar una oposición constructiva. Estaremos en contra de lo que creamos que no es bueno para los vecinos y vecinas de Mieres, y estaremos apoyando todo lo que sea bueno para el concejo. Y por supuesto desde la Ejecutiva se apoyará al grupo municipal en todo lo que necesite.

-El fallecimiento de Aníbal Vázquez dibuja otro escenario político diferente al de la última década en Mieres. ¿Como ve el nuevo mapa?

-Es un hecho que no creo que favorezca a nadie. Es una desgracia. Aníbal era una persona muy querida en Mieres. Pero la vida sigue, y ahora estamos los que estamos.

-Hágame un análisis de como está ahora mismo Mieres.

-Creemos que se pueden hacer muchas cosas. Hoy precisamente leíamos en LA NUEVA ESPAÑA el problema de pérdida de población. Y creemos que se tienen que llevar a cabo medidas para fijar población. Hay que empezar por el empleo: hay que impulsar el turismo activo, apoyar a los emprendedores, atraer nuevas empresas, a nómadas digitales... Tenemos mucho potencial no explotado en ese sentido. En cuanto al turismo, tenemos un patrimonio industrial increíble, mucho de ello abandonado, tenemos gastronomía, unos pueblos guapísimos... Mieres puede ofrecer mucho.

-¿Cuáles son las propuestas para Mieres?

-Como le digo, es necesario mejorar la calidad de vida de los mierenses y generar empleo.

-¿Qué valoración hace de los últimos doce años de Gobierno de IU?

-Habrán cometido fallos y habrán hecho cosas bien. Será el tiempo el que juzgue esos años.

-Le voy a decir algunas palabras para que me diga las propuestas del PSOE para Mieres. Empecemos con "Urbanismo".

-Es necesario un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Hay que trabajar por la recuperación de Requejo, de edificios patrimoniales, y solo apostar por derribos en edificios que sean un peligro y no tengan ningún tipo de valor histórico.

- "Vivienda".

-Hay que impulsar claramente los planes de vivienda pública, y los Gobiernos central y regional van en esa línea.

- "Empleo".

-Tenemos que trabajar por dinamizar la economía con nuevas empresas, apoyando el emprendimiento, impulsar el turismo activo y potenciar nuestro pueblos.

- "Educación".

-El PSOE siempre apuesta por una educación pública de calidad y universal. Y prueba de ello es el anuncio de la apertura de una nueva escuela de 0 a 3 años para Mieres. Además, en cuanto al campus de Mieres, tenemos unas grandes instalaciones que hay que tirar por ellas todo lo que se pueda, porque puede suponer un motor económico para el municipio.

-Mande un mensaje a la militancia y a los vecinos.

-Decir que venimos con muchas ganas, con mucho ánimo de trabajar fuerte por nuestra agrupación y por los vecinos y vecinas de Mieres. Que el PSOE, aunque nunca se ha ido, está de vuelta y vamos a demostrar que estamos aquí al cien por cien para trabajar por los ciudadanos y que quien nos necesite, nos va a encontrar.