Vuelve un año más una de las actividades culturales más tradicionales de las Navidades en el concejo de Laviana. Se trata del Tolivia Rural Jazz, que cumple ya 17 ediciones, y que en esta ocasión contará con dos conciertos y con una "master class".

La primera de las actividades tendrá lugar el miércoles 27 de diciembre, a las 20 horas, en las instalaciones de la Rectoral de Tolivia, la casona restaurada para ser utilizada por los vecinos de la localidad lavianesa. Está previsto un concierto del artista brasileño Vaudí, un recital que según la organización será "un bonito viaje por la geografía de la música brasileña". Al día siguiente, jueves 28 de diciembre, también a las 20 horas, pero en este caso en la iglesia de San Antonio Abad de Tolivia, se celebrará el concierto de "The Blues Bros Tribute Show". Se trata de "la mejor banda de tributo a "The Blues Brothers"", un grupo compuesto por "once músicos", que cuenta como cantantes con Javier Arias y Javi Baíllo.

La tercera de las actividades del Tolivia Rural Jazz será el viernes 29 de diciembre, desde las 19 horas, de nuevo en la Rectoral. Aquí el Músico Alfredo Morán ofrecerá una "master class" para todos los interesados en indagar en este tipo de música. Bajo el título "Aprende a escuchar música", Morán ofrecerá tras la charla una "jam session" (un encuentro de improvisación musical) abierta a intérpretes de todos los niveles.

El Tolivia Rural Jazz fue reconocido en 2021 como una de las iniciativas musicales más interesantes de la región, lo que le valió un premio Amas honorífico de la música asturiana.

Organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Música Amateur de Laviana, la cita cuenta con la colaboración de la Asociación cultural "El Cascayu" de Tolivia y del Ayuntamiento de Laviana.