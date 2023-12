El sindicalista Francisco Barros liderará el PSOE de Lena para recuperar la Alcaldía

Si el lunes era la Agrupación Socialista de Mieres la que elegía nuevo secretario general en la persona de Alejandro Fernández, ayer fue la del vecino concejo de Lena la que refrendó a su nuevo "número uno". Se trata de Francisco Barros, que logró el apoyo del 97% de una asamblea en la que los militantes lenenses estuvieron acompañados de las vicesecretarias de Organización y Coordinación y de Acción Política e Institucional de la FSA, Rita Camblor y Adriana Lastra. Barros aseguró que su labor pasa por "construir un proyecto para que Lena sea un concejo para vivir, trabajar emprender y disfrutar, y que responda a las inquietudes de los vecinos".

El nuevo secretario general del PSOE en Lena tiene una larga trayectoria política y especialmente sindical. A sus 55 años, Francisco Barros lleva trabajando en Renfe 40 años –"entré a los 15 de aprendiz y desde entonces", explica– y es el responsable de UGT-Ferroviario en Asturias. "Como militante volví a la Ejecutiva en Lena para respaldar a Daniel Bayón, hace 10 años", explica. Desde entonces se ha mantenido en la dirección local del PSOE, que ahora comandará tras la dimisión de Mauro González, para el que solo tiene buenas palabras: "hizo un trabajo excepcional".

Pese al trabajo de una Ejecutiva en la que él mismo participaba, Barros reconoce que los resultados de las últimas citas electorales "no fueron buenos", causa que derivó en la salida, por voluntad propia, de Mauro González. De hecho, el relevo de la agrupación lenense no tiene nada que ver con los ocurridos en Mieres y el que tendrá que llegar en Langreo: "Aquí no ha habido ninguna división interna, y la prueba es que la Ejecutiva de Mauro será la mía, con alguna incorporación".

El nuevo secretario general apuntó que "tenemos que acometer nuevas formas de trabajo que lleguen a la ciudadanía, que los vecinos vean y sepan que queremos sea un concejo mejor de lo que es para ellos, y que nos tienen para apoyar sus demandas". Además, el nuevo líder del PSOE de Lena, natural de Fierros, destacó también el respaldo y el respeto de la FSA hacia la autonomía de la Agrupación: "Nos dieron su apoyo para realizar el proceso de una forma natural y sin problemas".

Mientras, la vicesecretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Rita Camblor señaló que "en un tiempo récord, en menos de un mes, se ha elaborado una lista de consenso que encabeza Francisco Barros, que afrontan la responsabilidad con total ilusión y compromiso con las siglas del PSOE". Y concluyó: "Se que van a trabajar en recuperar la confianza de todos los vecinos y vecinas de Lena, con unas políticas de progreso como lo estamos haciendo a nivel regional con Adrián Barbón a la cabeza".