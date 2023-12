Bárbara Barreiro, profesora de Cultura Visual: "Bad Bunny canta contra la gentrificación y a favor del feminismo"

Bárbara Barreiro es Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y profesora titular de Cine y Cultura Visual en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, donde lleva viviendo siete años. A sus alumnos les pone música de Rodrigo Cuevas y les muestra cuadros de Piñole. Nació en Sama y esta semana volvió a casa. El viernes, invitada por la asociación Cauce del Nalón, pronunció en la Casa de la Buelga, en Ciaño, la conferencia "Identidades culturales y su representación en la Cultura Popular: Bad Bunny y Eurovisión".

–Reivindica Eurovisión y a Bad Bunny.

–Investigo la cultura popular y las identidades culturales que se representan a través de ella. Estudiamos la pintura, las bellas artes, pero siempre nos centramos en el arte academicista. Se olvida la parte más contemporánea, la que consumimos todos los días, la cultura popular, y hay que reivindicarla.

–La cultura popular se hizo arte con Andy Warhol y compañía.

–Y ahora sus obras se pueden ver en los museos, pero parece que la cultura popular al no estar expuesta en los museos no tiene valor, cuando es la que se consume a diario y la que crea identidad.

–¿Cuál es la identidad cultural de Bad Bunny?

–Su país. Él basa su identidad en que es puertorriqueño. Sus canciones, su vestimenta, los colores que utiliza en sus espectáculos, todo tiene que ver con Puerto Rico. Bad Bunny es el artista del momento. Es un activista por los derechos de Puerto Rico que ha liderado manifestaciones. Tenemos que tener en cuenta que Puerto Rico sigue bajo el yugo colonialista, que no es un país sino un estado anexado a Estados Unidos. En 2017 el huracán María destrozó Puerto Rico y Estados Unidos en vez de apoyar la reconstrucción se apropió de los terrenos y se dedicó a echar a la gente y a hacer hoteles y pisos de alquiler turístico. En Puerto Rico hay mucha pobreza y falta de trabajo y contra eso canta Bad Bunny, contra los apagones, contra la gentrificación y a favor del feminismo.

–¿Pero, el reguetón no es solo sexo y perreo?

–El reguetón tiene muchas influencias sociales, con canciones que hablan de la migración, la diáspora, el colonialismo, algo que les toca muy de cerca. El reguetón promueve la lucha y la resiliencia. Nace del malianteo, contra la lucha de bandas

–¿Y el perreo?

–Esa lucha social de los puertorriqueños no nos llega a todos así que pensaron en algo que sí identifica a todos, que une a todos, y es el sexo. El perreo es una forma de reivindicar su cultura, el barrio obrero, la familia, los problemas. Lo que ocurre es que nosotros lo vemos desde el punto de vista eurocentrista. A mi me encanta el BritPop, es lo que escucho en casa, y no hay canción más explícitamente sexual que "Tender", de Blur. El problema con el reguetón es que entendemos lo que dice y nos asustamos por nuestra tradición judeocristiana.

–¿Y los que dicen que eso no es música ni es nada?

–Le pasó a Elvis, a "The Clash", a los "Pistols"…

–Vayamos a Eurovisión.

–Se piensa que es algo kitch, que no tiene valor cultural, pero su principal propósito es representar la diversidad cultural europea.

–El festival ha recuperado cierto éxito en los últimos años.

–Hay un cambio desde que Dana Internacional, una mujer trans, ganó el festival en 1998 representando a Israel. A partir de ahí se convirtió en un espacio seguro para personas LGTBI pero también para la diversidad nacional, para que los países presenten su cultura, aunque a veces los países envían europop.

–¿Entonces deberíamos haber enviado a Tanxugueiras en vez de a Chanel?

–Ese mismo año Francia envió a un grupo bretón y quedaron las últimas. Yo después de ver a Chanel lo tenía clarísimo.

–Al menos en España, Eurovisión parece que desapareció del mapa durante unos años.

–Así es. Hubo una en los 90 cuando se incluyeron a países del bloque postsoviético y del bloque valcánico. Los Big Five (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) rechazan a estos países y no hacen ningún esfuerzo por mandar algo de valor.

–¿El Benidorm Fest ha sido un acierto?

–Está claro que hay un cambio enorme después de la pandemia, tanto por el público como por la calidad de las canciones y de las actuaciones. Cualquier canción de 2011 hoy en día no hubiera pasado ni a la final. Ahora es más diverso, cada país quiere mostrar su cultura propia. Países como Estonia y Ucrania que no pudieron exponer su cultura, son ahora el mayor ejemplo de la exaltación del folclore en Eurovisión.

–Diciéndolo así, ¿cree que Rodrigo Cuevas haría un buen papel en Eurovisión?

–Rodrigo Cuevas es una parte fundamental de la cultura popular. En mis clases del curso de identidades nacionales a través de la cultura visual les muestro a mis alumnos pintura asturiana y les pongo música de Rodrigo Cuevas.

–Pensándolo bien, las carnavaladas de Evaristo Valle y los espectáculos de Rodrigo Cuevas…

–Ahí está, eso es la cultura popular, el folklore. En mis clases nunca falta "Carnavalada en la cuenca minera", de Valle.