IU logra el apoyo del PSOE para aprobar en Langreo un presupuesto "modesto y prudente"

El gobierno local de IU en el Ayuntamiento de Langreo sacó ayer adelante los presupuestos municipales con el apoyo del PSOE. Los grupos municipales del PP y Vox votaron en contra. Las cuentas para 2024 ascienden a 34,2 millones, frente a los 32,5 millones de actual ejercicio. A la cantidad global hay que sumar los 943.130 euros que se destinan al centro de apoyo a la integración (CAI) de Pando. Los gastos de personal se llevan 17,3 millones y el capítulo de inversiones refleja un desembolso de 903.548 euros que se dedicarán a mejoras urbanas y "sin grandes proyectos estrella", destacó el gobierno local, que calificó el presupuesto de "modesto, equilibrado y prudente", ya que no se recurre a créditos bancarios, para mantener la estabilidad de las arcas municipales ante posibles ajustes.

Así lo expuso Paula Díaz, concejala de Hacienda. "Estos son los primeros presupuestos en los que se recupera plenamente la normalidad posterior a la pandemia", resaltó Díaz, que manifestó que es posible que vuelvan los instrumentos de ajuste y control del gasto marcado por el Estado o Europa. "Nos ha parecido prudente no ir a una situación de endeudamiento y hemos querido afrontar las necesidades más acuciantes a través de recursos propios".

Obras

La edil de IU detalló que las inversiones se dedicarán a "mejorar el entorno para la ciudadanía" en ámbitos como parques infantiles, edificios e instalaciones municipales o asfaltados. También habrá una dotación económica para un convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la limpieza de la ribera de los ríos, con una partida de 50.000 euros que será anual y se mantendrá durante los próximos cuatro años. IU encontró el apoyo del PSOE para aprobar las cuentas, en una votación que reprodujo la del pasado mes de octubre, cuando se dio luz verde a la revisión de impuestos. En aquella ocasión se aprobó la subida de un 5 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de un 2 por ciento del impuesto de vehículos a motor (la popular viñeta) y de un 2,6 por ciento de la tasa de abastecimiento de agua. Un incremento que ha servido, destacó el gobierno local, para afrontar el aumento los gastos de personal y de materiales, así como las inversiones, sin recurrir a créditos bancarios.

La edil socialista Pamela Álvarez destacó, a la hora de justificar el respaldo del PSOE, que los gastos de personal aumentan, pero "el empleo público debe protegerse". "Estas cuentas también consolidan acciones de gobierno que nosotros ya habíamos iniciado como el certamen de la huerta, el premio a la Vida, el mercadillo navideño, las subvenciones al deporte o las políticas LGTBI". En segundo turno intervino por parte del PSOE José Francisco Torre, que indicó que las inversiones recogen algunas de las propuestas realizadas por su partido, si bien los socialistas echaron en falta más "ambición" en este capítulo, con el objetivo de que el desembolso hubiera sido mayor.

Rechazo

La portavoz del PP, María Antonia García, lamentó que la subida de impuestos no ayude a paliar "un problema estructural de este Ayuntamiento, que los servicios no se prestan con la eficiencia que los vecinos merecen. Sigue el atornillamiento fiscal y la vaca ya está al límite, no se puede catar más". La edil popular puso de manifiesto el incremento del capítulo de personal y esa "falta de eficiencia" en la prestación de servicios para animar a IU a "perder el miedo" y estudiar posibles "privatizaciones", como se ha hecho "en otros ayuntamientos como Mieres y Llanes".

Por su parte, Daniel Martínez, portavoz de Vox, criticó la subida de impuestos y pidió reducir "las subvenciones nominativas para poder hacerlas de concurrencia competitiva. Además, aparecen partidas duplicadas o que no tienen mucho sentido, como contrataciones externas de contratos de asistencias técnicas y estudios externos".