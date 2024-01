Soto (Aller) recupera su cabalgata tras más de tres décadas

Constatino González Cuesta es hoy presidente de la Comisión de Festejos Nuestra Señora de Miravalles. Hace más tres décadas, era uno de los niños que disfrutaban por última vez de la visita de los Reyes Magos a la localidad allerana de Soto. Sin embargo, sus Majestades de Oriente tendrán de nuevo parada en el pueblo en este recién estrenado 2024. Soto vuelve al mapa de las visitas de los Reyes.

"No podíamos dejar pasar más tiempo sin que los Reyes Magos vinieran a ver a los niños del pueblo, tanto a los que viven aquí todo el año como a las familias que vienen a pasar las Navidades", explicaba Constantino González. De esta forma, la Comisión de Festejos decidió recuperar el desfile en la víspera de Reyes, con Sara Fernández y Andrea Velasco como las responsables del evento, con el apoyo del resto del grupo directivo. "Sin ellas dos no se podría haber hecho nada, y es justo que se les reconozca", señala el presidente.

La idea de recuperar esta recepción lleva años barruntando la cabeza del pueblo, pero hasta este 2024 no se había movido ficha con tanta decisión. "Es verdad que muchas navidades se ha pensado, pero por uno o por otro no se ha hecho", explicó Constantino González, que apunta a que la respuesta del pueblo ha sido muy buena. "Tenemos 35 niños apuntados a la recepción", explica. No hay tantos censados en el pueblo. "Hay gente que viene de los pueblos de alrededor y otros que aunque viven fuera, son de Soto y quieren venir a ver a los Reyes aquí", señala. Una circunstancia que no les es ajena, ya que en el siglo pasado, la Cabalgata de la localidad de Soto atraía a muchos alleranos pese a tener la de la capital del concejo, Cabañaquinta, a tiro de piedra.

Para este año, la Comisión de Festejos ha alquilado los trajes, aunque no descarta comprarlos para continuar con el evento en años venideros. "Esa es la intención, que una vez recuperada, la Cabalgata se mantenga", señala Constantino González. Además de sus Majestades de Oriente, el desfile contará también con pajes reales.

Explica el presidente de la Comisión de Festejos que la Cabalgata arrancará a las 19.00 horas desde un enclave único: la torre medieval de Soto. Desde ahí, los Reyes Magos, a caballo, recorrerán todos los barrios del pueblo para que "vecinos y asistentes esperen a sus majestades en sus casas y puedan incorporarse al paseo detrás de los Reyes". Melchor, Gaspar y Baltasar también recibirán a los niños. Será en las antiguas escuelas de Soto, donde charlarán con ellos y seguro que les tienen alguna sorpresa.

Han sido más de tres décadas de espera desde que los Reyes Magos de Oriente se habían dejado caer por última vez por Soto. Ahora, el pueblo volverá a vivir con más ilusión si cabe una de las noches más mágicas del año, especialmente para los niños y niñas.