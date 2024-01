Comerciantes y hosteleros de las Cuencas "entienden" la anulación de cabalgatas, pese a las pérdidas para el sector

Los Reyes Magos emprendieron ayer, tras una intensa noche de reparto de regalos, el camino de regreso a Oriente. Lo hicieron con menos kilómetros recorridos de lo previsto, al menos en las Cuencas, donde el mal tiempo llevó a la suspensión de las tradicionales cabalgatas en lugares como Langreo, El Entrego, Caborana, Cabañaquinta y Pola de Laviana. Pese a que, a pie de calle, algunos vecinos y propietarios de bares y tiendas seguían manifestando ayer su indignación por la medida, los colectivos ciudadanos, comerciales y de hostelería adoptaron un tono más comprensivo. Los vecinos de Langreo Centro apoyaron la anulación del desfile y las entidades empresariales explicaron que las cancelaciones habían ocasionado pérdidas para sus negocios, si bien entienden que fue una decisión "difícil" sobre la que evitaron posicionarse, ni a favor ni en contra.

Langreo, que suspendió la cabalgata principal que recorre La Felguera, Sama y Ciaño, fue uno de los lugares en los que se generó mayor controversia. Como principales argumentos, el gobierno local puso sobre la mesa las previsiones de lluvias intensas y la posibilidad de incrementar los contagios por gripe. Se criticó en redes sociales que, si esa era la causa, se planificasen recepciones a las que acabarían asistiendo numerosos niños en espacios cerrados. El gobierno local quiso aclarar que "cuando hablamos de la alerta sanitaria de enfermedades respiratorias, nos referimos única y exclusivamente a los voluntarios que iban a participar en la cabalgata, mojándose y con frío, con el consiguiente riesgo de enfermar".

Para David García, presidente de la Asociación de Vecinos de Langreo Centro, la decisión de anular la cabalgata fue la "correcta". "Al principio nos pareció precipitada porque se adoptó cuando quedaba bastante tiempo para el inicio del recorrido, pero finalmente se comprobó que era lo más acertado porque no era plan de hacer un desfile de tres horas con todo lo que llovía. Sí nos parece que no fue lo más idóneo hacer las recepciones en espacios cerrados. Se deberían haber hecho en patios al aire libre, pero cubiertos, como los de los colegios Eulalia Álvarez o José Bernardo, por ejemplo". También indicó el representante vecinal que "habría sido bueno consultar a la oposición y consensuar la medida con los otros grupos municipales". Tanto el PSOE como el PP apuntaron el viernes que no participaron en la decisión y que el gobierno local solo les notificó lo que iba a hacerse.

Perjuicio

Los colectivos de comerciantes y hosteleros no quisieron, por su parte, entrar a valorar la decisión en detalle. No mostraron su rechazo, si bien coincidieron en que perjudicó a los negocios. "Es cierto que los establecimientos se vieron afectados y que la ilusión de los niños no se vio cumplida, pero lo fácil es hacer crítica a toro pasado", señaló Javier Fernández, presidente de la Junta de Hostelería de Langreo, que añadió: "Fue una medida difícil, ajustada al momento y con la previsiones meteorológicas adversas que había. Yo no tengo elementos de juicio para valorar si fue lo correcto o no, pero no podemos caer en la crítica sin más, porque hubo unos condicionantes detrás", concluyó.

Por su parte, Marcelino Tamargo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan), indicó que "claro que nos hubiese gustado que se celebrase la cabalgata porque todo lo que sea que haya gente por la calle es bueno para el comercio y la hostelería. Hay que entender que si tomaron esa decisión sus razones tendrían. Es una decisión política que yo no puedo entrar a valorar porque no tengo elementos para hacerlo".

Lluvia intensa

Rocío Estepa, presidenta de la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav), cree que las condiciones meteorológicas justificaron la suspensión de la cabalgata en la Pola: "Nosotros llevábamos una carroza y fuimos de los primeros en decir que así no podríamos salir. En nuestra carroza, al igual que en otras, iban niños y no podías exponerlos a coger una pingadura porque hubo momentos de orbayu, pero otros en los que caían chuzos de punta".

Estepa manifestó entender el descontento de algunos vecinos ante la cancelación, aunque señaló que "la ilusión de los niños se mantuvo intacta porque disfrutaron mucho de la recepción de los Reyes Magos que se hizo como alternativa. Creo que ellos se lo pasaron muy bien igualmente".