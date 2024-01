Los vecinos exigen iniciar "de una vez" la remodelación integral del barrio Urquijo de La Felguera

Los vecinos del centenario barrio Urquijo instaron ayer a iniciar "de una vez" las obras de reforma integral de este espacio urbano de La Felguera y expusieron su temor de que, si no se ejecutan con prontitud, exista la posibilidad de perder los fondos europeos asignados al proyecto. La iniciativa recibirá una ayuda de 4,2 millones (sobre una inversión global de 5,5 millones) para rehabilitar 138 viviendas, con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, integrados en el programa Next Generation de la Unión Europea.

La subvención es de entre 21.000 y 24.000 euros por vivienda y la fecha límite de finalización de las obras marcada por la UE es el 30 de junio de 2026. "El inicio de las obras se está dilatando y empieza a haber inquietud entre los vecinos. Tuvimos una reunión con el Ayuntamiento a finales del mes de octubre y seguimos esperando noticias", expuso Emilio Silva, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Urquijo.

Silva insistió en que la obra "tiene unos plazos marcados para que pueda ejecutarse y tememos que se vaya todo al garete. Tenemos miedo de que, si esto no se ejecuta en tiempo y forma, se vayan los fondos a otro municipio que lo haya solicitado en su momento. Lo que sabemos seguro es que el dinero está en el Ayuntamiento y el proyecto está en sus manos desde hace meses. Falta iniciar las obras y no sabemos qué está pasando para que no se haga", señaló el representante vecinal, para añadir a continuación que "se nos había confirmado que la ayuda ya estaba consignada para esa reforma y pasa el tiempo sin que nadie diga nada, con lo que los vecinos empiezan a estar hartos". También lamentó el presidente del colectivo vecinal que "tenemos el barrio otra vez patas arriba, lleno de suciedad y hierba por todos los sitios y hecho un auténtico lodazal".

La idea con el proyecto integral de reforma es someter a este espacio urbano a una profunda remodelación, con actuaciones como la rehabilitación de fachadas, mejoras en accesibilidad, peatonalizaciones y medidas de eficiencia energética. El barrio Urquijo es uno de los barrios más emblemáticos de La Felguera.

Construcción

Esta zona residencial, cuya construcción se inició en 1916, es uno de los referentes del paternalismo industrial. El barrio –que forma parte del catálogo urbanístico de Langreo– fue impulsado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, por entonces una de las compañías industriales más pujantes del país y la principal firma carbonera española. La construcción del poblado finalizó en el año 1918, después de dos años de obras.

En el barrio Urquijo, el montante final de la subvención que se conceda a las viviendas irá en función del ahorro energético y de la renta de los usuarios. Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia también destinará 1,01 millones para actuaciones en el barrio San Vicente, en El Entrego. En este caso, la ayuda cubre casi por completo la inversión prevista. Fuera de la comarca del Nalón hubo subvenciones para rehabilitar viviendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Ribadesella y Valdés