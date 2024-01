Aller devuelve 65.000 euros de ayuda forestal por no usarla, denuncia el PP

El PP ha denunciado que el Ayuntamiento de Aller acaba de devolver casi 65.000 euros€ en ayudas que estaban inicialmente destinados al desarrollo de zonas forestales del concejo. "El PSOE, incapaz de gestionar los fondos concedidos por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha tenido que devolver la cantidad concedida más sus intereses", criticó la concejala Nieves Díaz.

Los populares aseguran que "no es la primera vez que el actual equipo de gobierno devuelve ayudas concedidas "que anuncian a bombo y platillo y que son incapaces de gestionar y justificar en tiempo y forma". En este caso, sostiene el PP, "la inacción y la falta de competencia le han pasado de nuevo factura al consistorio; el problema ya no es tener que devolver una ayuda concedida, que era de algo más de 65.000€, el problema es que se aplica el interés oficial del dinero y al final la devolución ha sido de 69.792".

"No sabemos qué se pretende pidiendo ayudas que luego no se utilizan para el fin concedido y que hay que devolver con intereses", subrayó Nieves Díaz. Y añade. "Lo mismo ocurrió con las subvenciones para defensa de incendios forestales; solo se explica que el gobierno local use el dinero disponer de liquidez en tesorería a la espera de generar nuevos recursos financieros".

El gobierno municipal ha manifestado en distintas ocasiones que quiere impulsar el sector forestal y hacer de él uno de los pilares de la economía local.