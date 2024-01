El gobierno de Mieres carga contra Hunosa: "Su falta de implicación no está justificada"

Hunosa ha valorado positivamente la propuesta lanzada por el SOMA para la reconversión del pozo San José, en Turón, como centro de recuperación de patrimonio industrial. Fuentes de la empresa consultadas por este diario dijeron "acoger con interés la propuesta" del sindicato, aunque advirtieron de que un proyecto de ese tipo tendría que acometerse como una iniciativa "viable" económicamente. Mientras, desde el Ayuntamiento de Mieres reclamaba también ayer que Hunosa elabore un plan de recuperación del patrimonio industrial con calendario y presupuesto definidos.

Las fuentes consultadas señalaron que "Hunosa siempre ha tenido como objetivo la valorización del patrimonio, preferentemente en el marco de proyectos que ayuden a la generación de empleo y de actividad económica, como es el caso del pozo Fondón con su red de geotermia". Las mismas fuentes señalaron que la empresa pública "acoge con interés la propuesta sobre el pozo San José y está abierta a estudiar las aportaciones para dar vida a esta emblemática instalación". "Como titular de la propiedad, Hunosa trabaja en estos momentos en propiciar un espacio abierto a usos culturales y sociales tanto de la propia empresa como de otras entidades, en la línea de los distintos proyectos que mantiene en las Cuencas", indicaron las fuentes. Y específicamente sobre el plan del SOMA señalaron: "Requiere de la implicación de otras entidades como la Universidad de Oviedo y Fucomi. En cualquier caso, tendría que acometerse como un proyecto que pudiera ser viable".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Mieres emplazó a Hunosa a presentar "un plan de acción en materia de patrimonio industrial y minero con un calendario y un presupuesto concretos para una intervención urgente en este ámbito". "Hunosa no solo tiene que pasar de las palabras a los hechos, tiene la obligación de ser ejemplar con la recuperación y conservación del patrimonio minero en Mieres", señaló el portavoz del gobierno local, Francisco García.

El Ejecutivo municipal destacó que ese plan debería incluir, entre otras, tres líneas de trabajo. En primer lugar, actuaciones en el Pozu Santa Bárbara y alrededores con el objetivo de "evitar que al lado de un espacio cultural que está acogiendo intervenciones de primer nivel haya edificios en ruinas". "Por no hacer, Hunosa no ha hecho ni un aparcamiento digno". El gobierno mierense pide también la recuperación del patrimonio minero en la Güeria de San Xuan, actualmente en situación de abandono, y un programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones y propiedades que Hunosa tiene en el concejo. "La empresa tiene su actividad productiva en Mieres, pero es una gran ausente en la vida empresarial, social y cultural. La falta de implicación de Hunosa en Mieres no tiene justificación", finalizó García.