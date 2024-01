La Casa del Pueblo de Mieres es un libro abierto

El Espacio Cultural "19 10" anunciará hoy al primer premiado con el galardón que a partir de ahora llevará el nombre de la asociación. La entidad aborda este nuevo proyecto tras casi un año de actividad en el que ha desarrollado una intensa programación, con exposiciones, charlas y diferentes iniciativas culturales y sociales.

La identidad de Espacio Cultural "19 10" está estrechamente ligada a la centenaria Casa del Pueblo (1921) de Mieres y por extensión al SOMA. El ambicioso proyecto arrancó en febrero de 2023 con lo que puede definirse como una declaración de intenciones. La escultura dedicada a Manuel Llaneza, que durante 35 años presidió la clausurada piscina cubierta que llevaba el nombre del que fuera alcalde de Mieres y fundador del SOMA, fue reubicada en uno de los accesos de la Casa del Pueblo, exponiéndose por primera vez al aire libre y evitando su abandono ante el cierre de las ya mencionadas instalaciones deportivas. Ya con la presencia de la valiosa obra creada por Félix Magdalena ejerciendo de anfitriona, el Espacio Cultural "19 10" surgió tras la puerta de acceso al centenario edificio, con el acondicionamiento de una amplia sala, en la que se han integrado representativos motivos mineros obra del escultor allerano Gonzalo Prado Grela. El proyecto "Espacio Cultural 19 10" ha contado también con la participación de dibujante langreano Alfonso Zapico. El colaborador de LA NUEVA ESPAÑA ha diseñado el logo.

Para inaugurar las actividades en el nuevo marco cultural, los elevados y reconocibles torreones de la propia Casa del Pueblo se convirtieron en referentes. El SOMA, a través de su fundador Manuel Llaneza, fue quien más contribuyó a la potenciación de estos espacios. El sindicato quiso dignificar esta historia con un proyecto que plantea realzar el emblemático edificio mierenses dinamizando su aprovechamiento como espacio cultural y social. La primera exposición llevó por título "El Silencio Roto" y tuvo como protagonista al propio Manuel Llaneza.

Al margen de diferentes presentaciones de libros y proyectos culturales, el Espacio "19 10" ha destacado por las muestras que ha organizado. En junio se puso rostro a la crueldad belicista con la exposición "Ucrania, la guerra de los civiles". Se ofreció una recopilación de trabajos del reportero y fotógrafo Luis de Vega, que ha cubierto el conflicto desde su inicio.

La muestra del dibujante Alfonso Zapico, "La Balada del Norte", sirvió en noviembre de marco para el desarrollo de las jornadas "Asturias Vanguardia en Revolución". El ciclo reivindicó que la Revolución del 34 se incluya en la Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática. Para ello, el SOMA-UGT insta al Gobierno del Principado de Asturias, a través de su Consejería de Derechos Ciudadanos, "a modificar la ley autonómica para dar cabida en la misma a la Revolución del 34 con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar los hechos y personas que participaron en esa lucha".

La exposición "Guajes mineros. La memoria de los niños del carbón" también tuvo gran resonancia. La muestra promovida por la Fundación Obra Social Montepío de la Minería recopiló fotografías antiguas y paneles con textos informativos en los que se recuerda el "boom" industrial del carbón en Asturias, que contó con muchos niños como trabajadores.

Especialmente emotiva fue la exposición dedicada a la historia del ya desaparecido equipo de natación del Club Deportivo Manuel Llaneza, ahora Cuencas Mineras. La entidad estuvo en la popa del deporte mierense durante 34 años, consiguiendo incluso un campeonato nacional absoluto a través de Abel García Nido, que logró la gesta en la prueba de los 200 metros espalda. Los visitantes pudieron repasar artículos de prensa y contemplar fotografías, trofeos y diferente material deportivo con especial significación. La exposición tuvo un marcado acento nostálgico y estuvo salpicada de curiosidades. No faltó la popular foto en la que el irrepetible Vitos Natal, tras sus éxitos de la época, desfila ante Franco siendo el único que no hace el saludo fascista. "Siempre dice que no le dio la gana, pensando que a nadie le importaría el comportamiento de un minero asturiano", explicaba a este diario su hijo, José Luis Vitos.

El Espacio "19 10" suma ahora al proyecto su premio cultural.