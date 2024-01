Tres opciones para el viejo hospital de Murias: nuevo uso, subasta o derribo

El viejo hospital de Murias pronto cumplirá diez años desde que cerrase sus puertas tras el traslado de la actividad sanitaria a Nuevo Santullano. Desde entonces, el movimiento vecinal del valle de San Juan viene demandado, sin éxito, un proyecto de uso para las instalaciones. En este contexto, la Coordinadora "L’Agüeria San Xuan ¡también existe!" plantea tres posibles medidas: demandan un proyecto de uso, que se subaste el edificio o, en última instancia, que se derribe si se considera inviable sacarle rendimiento.

Lo ideal para el movimiento vecinal es que el viejo hospital vuelva a albergar algún tipo de actividad. De momento, la Agrupación Vecinal de Mieres ha propuesto en varias ocasiones el desarrollo de un proyecto de pisos tutelados. Se han puesto sobre la mesa –sin ningún resultado– otras iniciativas. Una de ellas la planteó la cooperativa El Maeral, sugiriendo el inmueble como sede para distintas actividades de aprovechamiento forestal y agrario.

El antiguo edificio sanitario de Murias cumplirá en 2024 el 70 aniversario de su construcción. No obstante, el ala más próxima al casco urbano es de más reciente desarrollo. Esa estructura es la que el movimiento vecinal percibe que tiene más posibilidades de ser recuperada para albergar algún proyecto generador de empleo y recursos económicos. Ahora bien, si las administraciones públicas no logran impulsar ninguna actuación, los colectivos del valle de San Juan piden que la propiedad salga a subasta. Sería lo que perciben como una alternativa al actual proceso de deterioro de las instalaciones, que durante los últimos años han sido "impunemente saqueadas por los ladrones".

En el caso de que no surjan proyectos, como hasta ahora, y tampoco se contemple la subasta, el movimiento vecinal no ve otra salida que proceder al derribo para garantizar la seguridad en el entorno. "De no tomarse en consideración ninguna medida o ser inviable la subasta de los terrenos por parte de la Seguridad Social, con compromiso de su uso y gestión de quien lo adquiriese, lo más adecuado seria su demolición", apuntan los portavoces de la Coordinadora "L’Agüeria San Xuan ¡también existe!". Sería, afirman, una medida "dolorosa que lamentaríamos tener que aceptar". Pero también subrayan que el deterioro del edificio avanza a un ritmo que pronto lo convertirá en "un peligro".

El actual hospital de Santullano trabaja a pleno rendimiento desde mayo de 2014. Por tanto, el viejo complejo de Murias lleva sin recibir pacientes casi una década. La Seguridad Social, propietaria del viejo centro sanitario, ya informó al Ayuntamiento de Mieres en 2015 de que no manejaba ningún tipo de proyecto para dotar de actividad en un futuro al equipamiento.

La propiedad

El antiguo hospital de Murias dependía funcionalmente del Servicio de Salud del Principado, aunque patrimonialmente se encuentra en manos de la Seguridad Social. El complejo ocupa una superficie total de 20.725 metros cuadrados. Las asociaciones empiezan a ser muy pesimistas ante la posibilidad de que el viejo complejo sanitario pueda ser de nuevo explotado económica o socialmente. El movimiento vecinal reclama una actuación de rehabilitación a la que acompañe un posterior proyecto de aprovechamiento. Pero en el horizonte empiezan a intuir que el desenlace acabe en demolición.

Los robos

La realidad del antiguo hospital Álvarez Buylla –situado en un pequeño alto que se eleva por encima de la carretera de Santo Emiliano– es que ha sido en los últimos años literalmente desvalijado. Los cacos han entrado como un tornado en el inmueble y se han llevado grandes cantidades de cobre y tuberías, entre otros materiales. Los propios vecinos de los alrededores han sido testigos. Las cámaras de seguridad han sido destrozadas, lo mismos que los cierres perimetrales.