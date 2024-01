El lavianés que perdió las dos piernas en un accidente en Siero se recupera en el HUCA

Alejandro S. I., el lavianés de 37 años cuyas piernas fueron seccionadas por un coche que le arrolló mientras ponía los triángulos para señalizar su vehículo, que se había salido de la calzada por una granizada, continúa ingresado en el HUCA, donde se recupera de las gravísimas lesiones sufridas en el accidente. El hombre regresaba del trabajo a casa por la carretera de los túneles de Riaño, en sentido a Langreo. El siniestro se produjo en el kilómetro 31,5, a las 14.50 horas, según indicaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que elaboró el correspondiente atestado.

"El pobre hombre estaba en la carretera. Me quedé conmocionada y pensando en la gravedad del accidente, porque sabía que no había sido poca cosa. Qué pena, Dios mío. Hago todos los días ese camino por el trabajo y nunca me había tocado ver un accidente así", se lamentaba una conductora, testigo del siniestro. Otra vecina de Laviana trataba de dar ánimos a su conocido: "Mucha fuerza Alejandro para recuperarte".

Otros conductores echaron de menos una mayor iluminación en el tramo en el que se produjo el accidente, y llamaron la atención sobre los riesgos de la carretera cuando las condiciones meteorológicas son adversas.