El legado de la minería pasa de "güelos" a nietos excavando emociones en el pozo Sotón

Alfonso de la Rosa, de 81 años, comenzó a trabajar en una pequeña mina de Turón con 15. Bajó al pozo durante 33 años, primero como ramplero y finalmente como picador. "En la mina somos todos compañeros, pero también haces muchos y muy buenos amigos", apunta el veterano trabajador, subrayando los rocosos afectos que surgen en el interior de la tierra. Lo que nunca pudo imaginar este mierense cuando comenzó a extraer carbón en Cabojal siendo un niño es que caminaría por las profundas galerías de una mina acompañado de sus nietos.

Fernando y Pablo Menéndez tienen 22 y 18 años. Son nietos de Alfonso de la Rosa y nunca había visitado el interior de una mina. Hace unos días se adentraron en las entrañas del Sotón, el pozo de Hunosa abierto al público. Lo hicieron con la mejor compañía, la de su abuelo. "Él siempre nos contaba historias de su época en La Rabaldana (Santa Bárbara), y no hace mucho le prepusimos durante una cena que nos acompañara. Inicialmente aceptó, pero luego parecía que dudaba, así que insistimos", explica Fernando Menéndez. "Al principio me pareció buena idea, pero es que cuando lo pensé mejor me entraron dudas. No sabía cómo podía reaccionar tras tantos años y me preocupaba también resbalar y hacerme daño. Pero al final me decidí y lo hicimos", señala Alfonso de la Rosa. No se arrepintió.

Abuelo y nietos quedaron encantados con la experiencia. No tienen más que palabras de elogio para los guías del ahora turístico pozo. "En el Sotón te ofrecen una experiencia única en el mundo. Te invitan a sentirte "minero por un día". De la Rosa, tras miles de días bajo tierra, sumó uno más: "Nos trataron fenomenal y lo explican todo a la perfección". Un elogio de peso cuando viene de un minero con más de 30 años de experiencia. "Yo les decía que se fueran para delante con los chavales, pero uno de ellos me dijo que yo necesitaba más ayuda. No le faltaba razón", apunta con buen humor Alfonso de la Rosa, que mantiene una buena forma física, aunque enseguida advierte de que ya ha superado la barrera de los ochenta años.

Alfonso de la Rosa, que tras jubilarse en el año 1992 desarrolló una intensa actividad sindical, llegando a estar al frente de la sección de CC OO en el Caudal, no se sintió extraño en la mina que dejó atrás hace ya más de tres décadas: "Han cambiado algunas cosas, con mucha más mecanización, pero lo esencial sigue igual". Con todo, hubo novedades que resultan ilustrativas de la evolución del trabajo del minero en las últimas décadas. "Me dieron un autorescatador y la verdad es que no había visto uno en la vida. No sabía ni como ponérmelo, ya que nosotros no los usábamos".

Han sido muchos los amigos que Alfonso de la Rosa ha dejado en la mina . No olvida en especial el accidente que ocurrió en su pozo, en Santa Bárbara, en 1992. "Los cuatro fallecidos eran íntimos amigos míos". Esta mina turonesa está declaraba hoy Bien de Interés Cultural (BIC) y desde hace un tiempo es un referente artístico, con sucesivas exposiciones internacionales: "Yo no he vuelto jamás. No puedo. Me han invitado, pero no", cuenta.

Ética minera

Pero la vista con sus nietos Fernando y Pablo le trajo más que nada recuerdos felices. "Yo entré en la mina enamorado de la profesión. Me encantaba el trabajo. Luego, con el tiempo, siempre surge un poco de desencanto, pero disfruté de la ambiente". Sus descendientes están estudiando y tienen claro que nunca trabajarán en la mina. Fernando Menéndez está actualmente cursando el grado de Deportes en Santander: "Los descendientes de minero nos sentimos en contacto con la cultura y la herencia ética que nos han dejado nuestros padres y abuelos", destaca tras seguir los pasos de su "güelu" bajo tierra por un día.