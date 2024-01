Los sindicatos mineros amenazan con "movilizaciones" si Hunosa evita negociar un nuevo plan de empresa

Si hay un sector que durante toda su historia ha defendido o reclamado sus derechos a golpe de movilización ha sido el del carbón. Nunca les ha temblado la mano a los mineros a la hora de iniciar una protesta o una huelga, y ahora, pese a lo pírrico del sector, tampoco va a ser el caso. Precisamente con movilizaciones han amenazado desde los sindicatos si la dirección de Hunosa no inicia las negociaciones sobre la segunda parte del plan de Empresa 2019-2027, firmado hace casi un lustro y cuyas conversaciones para pactar el segundo cuatrienio del mismo debería haberse iniciado ya en 2020.

Este viernes, una representación del Comité Intercentros de la empresa formada por Adrián Miguel (CCOO de Hunosa) y Andrés Vallina (SOMA-FITAG-UGT) ha mantenido un encuentro con el Presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, al que han cuesionado sobre "la intención de la dirección de la empresa respecto al inicio de la negociación de la segunda fase del Plan vigente". Unas conversaciones que estaban pactadas para 2020, pero que la pandemia y el retraso en la subasta eléctrica –prevista para 2021 pero celebrada en octubre de 2022– se encargaron de retrasar. Aún así, más de un año y medio después de la citada subasta, aún no ha habido reunión para definir la segunda parte del plan empresarial de Hunosa.

En este sentido, los sindicatos resumieron el encuentro con Rabanal con dos palabras: "ambigüedad" e "inconcrección". "Esto no viene más que a incrementar nuestra preocupación e incertidumbre sobre el futuro de Hunosa", valoraron. Los sindicatos afirmaron que "es inaceptable que, a estas alturas del calendario, no exista una apuesta decidida para reanudar la negociación, lo que nos lleva a sospechar que, o bien se trata de una estrategia de administración de tiempos que condicione la negociación introduciendo una presión extra a las organizaciones sindicales para intentar aceptar un acuerdo imposible, o bien, que no se sabe donde se quiere llegar, lo que se traduciría en una alarmante incapacidad".

Para las centrales "resulta paradójico que sea la representación social la que apure sentarse a negociar, no hay precedentes más que con la actual dirección, pero lo asumimos desde la responsabilidad y la firmeza de quienes si sabemos donde queremos llegar: la firma de un acuerdo garantista de futuro para una plantilla, tanto de la empresa matriz, como de las subcontratas".

Por este motivo, apuntan desde el SOMA y desde CC OO, "no nos dan otra opción que la movilización, que obligue a la dirección a sentarse e iniciar el diálogo en aras de alcanzar un acuerdo". El retraso y la falta de concrección hace que las centrales lo interpreten como "una falta de voluntad política, así como la antesala de una negociación difícil y dura".