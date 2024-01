Podemos exige a Barbón que reclame "justicia" con Asturias en el reparto de los fondos de reconversión

La diputada del Grupo Mixto-Podemos Asturies, Covadonga Tomé, exige al Presidente de Asturias, Adrián Barbón, que negocie con el Gobierno estatal un reparto justo de las ayudas para la descarbonización. La diputada lamenta que Asturias "se haya abandonado a su suerte" en la transición energética, ya que la autonomía solo ha recibido un 18 por ciento del total de los fondos reservados para las zonas más afectadas por las medidas de transición energética.

La parlamentaria hace así referencia a la concesión de las ayudas del Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a proyectos empresariales generadores de empleo en las zonas más afectadas por la descarbonización. Entre estas se encuentra Asturies, por el cierre de las minas. "Algunas entidades, como ACOM, habían avisado ya de que el cambio de criterios para el reparto de ayudas perjudicaría a Asturias. No entendemos, por lo tanto, por qué el Gobierno regional no actuó con premura y no abrió una negociación para evitar este cambio y mantener el antiguo método", apuntó Tomé.

Finalmente, tal y como habían alertado desde Acom, el sistema de reparto terminó por modificarse. En esta convocatoria se ha acentuado la competencia entre territorios, en lugar de la fijación de cuotas -método que regía el reparto de los conocidos como "fondos mineros". "El resultado es que Asturias solo capta 7,2 de los 40 millones. Es un reparto injusto ya que este es un territorio muy impactado por la transición energética y la consiguiente pérdida de empleos", apuntó Tomé. "Barbón tiene la obligación de reclamar el modelo más justo para Asturias en el contexto de una negociación con el Gobierno central", añadió.

La diputada, en el contexto de la reclamación de ayudas, hizo también hincapié en la necesidad de impulsar la implantación de un fondo contra las deslocalizaciones en Asturias. Una herramienta que ya funciona en otras comunidades, como el País Vasco, para impedir los cierres especulativos y la destrucción de empleo en las empresas con inyecciones de dinero público. "Nos preguntamos cuán distinta habría sido la transición en las Cuencas mineras de haber existido este fondo", concluyó Tomé.