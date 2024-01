Aller se rebela ante "el favoritismo" hacia Pajares e impulsará un transporte desde Gijón a Fuentes de Invierno

"Si solo ponen autobús a Pajares, tendremos que ponerlo nosotros". Son palabras de Juan Carlos Iglesias, un indignado Alcalde de Aller tras conocer que Alsa iba a poner un servicio los fines de semana entre Gijón y Valgrande-Pajares, y no hasta Fuentes de Invierno. La respuesta, más allá del cabreo por un "favoritismo" por Pajares, que desde la vertiente allerana se viene denunciando desde hace tiempo, no ha sido otra que actuar. Y así, en cuanto haya nieve, los esquiadores podrán coger también el bus en Gijón, Oviedo, Mieres y Felechosa para llegar a Fuentes de Invierno.

"Al final siempre cae todo del mismo lado, desde las inversiones, hasta el transporte. Y no puede ser", señalaba el Alcalde. Por ello, se puso manos a la obra, descolgó el teléfono y buscó soluciones. Así, contactó con el Montepío, con el que el Ayuntamiento tiene un convenio para el uso de las instalaciones. También con otras empresas relacionadas con el sector de la nieve. Y además del propio servicio de autobús, acordaron impulsar una serie de incentivos en forma de premios a través de sorteos.

El servicio impulsado por el Ayuntamiento de Aller saldrá a las 7.15 horas de la mañana de Gijón, mientras que la vuelta, desde la estación de Fuentes de Invierno, sería a las 16.30 horas. La idea inicial era que la línea fuera gratuita, tanto para turistas como para vecinos, pero el Consistorio no tiene capacidad de asumir este coste por sí mismo. Por ello, se cobrará un billete de ocho euros ida y vuelta, más barato incluso que el que va a Valgrande-Pajares. Para acceder a este transporte será necesario reservar plaza, que se puede anular hasta 48 horas antes del servicio. La idea es que el bus esté operativo durante los fines de semana (sábado y domingo) de temporada alta, además de algunos puentes como el de Carnaval. Siempre y cuando, eso sí, la estación esté abierta.

En cuanto a los incentivos, el regidor explicó a LA NUEVA ESPAÑA que cada usuario del bus recibirá merchandising por parte de la escuela de esquí y snowboard de Fuentes de Invierno. Además, en cada viaje, se sortearán 2 entradas para el Spa del Montepío en Felechosa, una clase de esquí o snowboard y un alquiler completo de material. Y al final de la temporada, entre todos los usuarios del servicio, también sortearán cinco tarjetas de 100 euros para gastar en la cadena de tiendas "Telesquí".

Críticas

"Esta medida supone una apuesta más desde el Ayuntamiento por Fuentes de Invierno, una apuesta que estamos demostrando no solo de palabras, sino con acciones", señaló el regidor, que se mostró crítico con otras administraciones "que dicen creer en Fuentes, pero de las que al final no vemos nada". Una clara alusión al Principado, al que, aunque no citó, si dejó un claro mensaje: "Al final, lo que estamos viendo es que hay una estación en Asturias que se está llevando todos los recursos para montar parafernalia a su alrededor y a nosotros, que lo que pedimos son cosas básicas como unos baños o unos hangares para el personal y la maquinaria, no nos llega nada".