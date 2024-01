Hunosa iniciará la próxima semana la negociación del Plan con los sindicatos

No ha hecho falta llegar a la movilización. Los sindicatos mineros han conseguido que la dirección de Hunosa haya cedido y convocado, para la próxima semana, una reunión para comenzar a sentar las bases de la segunda parte del plan de empresa de la hullera estatal. La reunión se desarrollará en mitad de una época de cambio para la empresa, con la salida de Gregorio Rabanal de la presidencia, y la llegada del ex consejero de Industria y ex alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández.

Desde el SOMA-FITAG-UGT señalaron que "llevamos muchos tiempo esperando por esta reunión, vamos con mucho retraso, y ya era hora de que se sentaran a negociar". "Al final, la presión ha surtido efecto y comenzaremos ya a sentar las bases para el futuro de la empresa, un futuro que nos preocupa y en el que queremos saber cuáles son las pretensiones de la Sepi y del Gobierno, así como también el futuro para los trabajadores de la empresa". Mientras, desde CCOO aseguraron mostrarse "satisfechos porque la presión ejercida sobre Hunosa y la Sepi haya dado sus frutos para continuar con la negociación". Sin embargo, señalaron que "todo apunta a que esta semana van a producirse cambios importantes al más alto nivel en la dirección de Hunosa que esperamos no condicionen ni retrasen el inicio de la negociación nuevamente". "Tenemos un plan de empresa en vigor que abarca hasta 2027 pero llevamos 2 años de retraso para desarrollar un plan industrial que dote de futuro y estabilidad a la compañía a largo plazo y desde CCOO vamos a seguir siendo exigentes con la dirección de Hunosa para que se inicie la negociación con celeridad porque de ello depende el futuro de cientos de familias", finalizaron .