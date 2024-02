El consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, ha anunciado esta mañana, tras el fatal accidente de tráfico con dos muertos del miércoles, que se van a tomar nuevas medidas de seguridad en el Corredor del Nalón. Todas ellas serían medidas a corto plazo, que se implantarían en unas semanas. Se tratará de "la reducción del límite de velocidad, la colocación de radares fijos y de tramo, la mejora de la señalización horizontal y vertical y la instalación de medianas de hormigón". No se especifica si a medio plazo se pretende desdoblar la carretera, el vial de doble sentido que más tráfico soporta en Asturias. A finales del año pasado, tras otro accidente mortal -cuatro fueron los fallecidos en el Corredor en 2023-, el Principado descartaba asumir el desdoblamiento por el momento, al no considerarlo prioritario: "No se duda de la necesidad actual de la actuación, pero esta debe cruzarse con un marco de prioridades", expuso el Consejero, que también aludió a la "magnitud" de la obra, que tiene un coste estimado de 60 millones de euros, si la carretera se desdobla hasta El Entrego (unos 4 kilómetros).

Según el Principado, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias se "implantarán nuevas medidas para reforzar la seguridad vial en la carretera AS-117, el Corredor del Nalón. Entre ellas, destacan la reducción del límite de velocidad, la colocación de radares fijos y de tramo, la mejora de la señalización horizontal y vertical y la instalación de medianas de hormigón". El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios se reunirá el próximo lunes con los alcaldes del valle del Nalón para informarles de las acciones a desarrollar y coordinar todas las actuaciones. El nuevo alcalde de Langreo, Roberto García (IU), ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de desdoblar el Corredor: "Todo lo que se pueda arreglar con dinero tiene que arreglarse. Cueste lo que cueste tenemos que desdoblarla", indicó. El regidor de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, indicó que "resultados necesitamos tenerlos ya", por eso apoya estas nuevas medidas impulsadas por el Principado. Calvo añadió que también existe "el compromiso de agilizar en lo posible cualquier medida para reforzar la seguridad en la vía". "Estamos trabajando y acelerando los pasos que habíamos comprometido, fundamentalmente a corto plazo, aunque a medio plazo también se están haciendo estudios para la mejora de la vía". Foro Asturias En el actual presupuesto de 2024, solo hay consignados 20.000 euros para estudiar el posible desdoblamiento del Corredor, un dinero que se incluyó en las cuentas regionales a petición de Foro Asturias. El secretario general y portavoz de esta formación en la Junta, Adrián Pumares, lamenta que "los vecinos de la Cuenca del Nalón nos estamos acostumbrando ya a que tengan lugar tragedias como estas en el Corredor del Nalón”, y subrayó la “necesidad apremiante de proceder cuanto antes al desdoblamiento del Corredor del Nalón”. En este sentido, Pumares explicó que “en los Presupuestos vigentes Foro Asturias logró incluir una partida para realizar el estudio pertinente que permita iniciar el desdoblamiento de esta vía”, y recordó que “esta actuación forma parte del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030”.