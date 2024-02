Barbón se abre a desdoblar el Corredor "si es viable técnica y ambientalmente"

El presidente del Principado se abrió ayer a la posibilidad de desdoblar el Corredor del Nalón, "si es viable técnica y ambientalmente". Adrián Barbón defendió también que se tomen medidas "ya a corto plazo" en esta peligrosa vía de comunicación para evitar accidentes mortales como el registrado este miércoles.

Barbón, tras expresar sus condolencias y solidaridad con la familia de las víctimas, hizo una llamada a la prudencia de los conductores que circulan por una carretera que "conozco muy bien. En muchas partes se ha convertido en un lugar de tragedia". El Presidente, tras recordar que "el conductor que generó este siniestro dio positivo en tres sustancias, según hemos conocido", abogó por tomar "medidas contundentes ya", de ahí la reunión convocada para este próximo lunes por el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, con la Jefatura de Tráfico. Barbón apuntó que la instalación de "elementos de diferenciación de los dos carriles, como balizas de hormigón, seguramente habrían salvado la vida de estas personas" y también se refirió a otras medidas para reducir la velocidad "como radares fijos y provisionales". Pero el presidente del Principado también admitió la necesidad de pensar en medidas a más largo plazo y no descartó el desdoblamiento, un clamor de la sociedad civil del valle del Nalón y que también reclamaron los diputados de Foro y Podemos en la Junta, que apoyaron recientemente las cuentas autonómicas. "En el Presupuesto de 2024 va una partida para el estudio de viabilidad (de 20.000 euros, a petición de Foro) porque se trata de saber si se puede hacer, y no por razones económicas, sino de si se puede por razones técnicas y ambientales". Barbón hizo hincapié en que "esa parte es paisaje protegido de las cuencas mineras, toca entornos como el río y es un tema complejo aunque en modo alguno lo descarto. Hay que hacer el estudio cuanto antes para ver su viabilidad", afirmó.

Alejandro Calvo, por su parte, insistió en que se van a tomar medidas "urgentes", como la separación de calzadas, para intentar evitar accidentes mortales. Se comprometió también a "trabajar en la reforma estructural de la vía", es decir, el desdoblamiento".

También volvió a hablar el alcalde de Langreo, Roberto García (IU). Más contundente que los representantes del Principado, insistió en que "cueste lo que cueste una carretera, el precio de una vida es incalculable. No podemos dejar de mejorar las infraestructuras por el dinero que cuesten, las vidas cuestan mucho más". Lamentó que este tipo de debates se abran "a costa de la gente que fallece". Reconoció que no es técnico y que no puede conocer las mejores medidas a tomar a corto plazo, pero "sí aportar algunos datos", como que "desde que se desdoblaron los túneles de Riaño descendió la siniestralidad. Y esto no ocurre en el Corredor". Reclamó también el arreglo del firme, de los arcenes... "Igual que los vehículos mejoran su seguridad, las carreteras no lo han hecho, no mejoran", dijo.