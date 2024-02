Mierenses que rebaten el despoblamiento: numerosas familias de fuera de Asturias se instalan en la ciudad atraídas por la "calidad de vida" y su "buen ambiente"

"El principal problema que tiene la gente de Mieres es que no saben valorar todo lo bueno que tiene la ciudad". Lo afirma Conchi Aparicio. Natural de Guadalajara, lleva poco más de dos meses viviendo en Mieres: "Estoy encantá, es un lugar magnífico. De aquí ya no me muevo".

Ana Coulombier llegó desde más lejos, desde París, y muchos años antes, hace ya más de una década. "Mis dos hijos ya son mierenses. Nacieron en el hospital Álvarez Buylla. Aquí tenemos de todo y es un gran lugar para vivir", señala. Al igual que Conchi Aparicio, no entiende el desapego que frecuentemente muestran los mierenses hacia su pueblo: "El problema es que, en general, se han aferrado durante demasiado tiempo al carbón. La nostalgia del pasado impide percibir el enorme potencial que tiene Mieres".

Mieres ha perdido en poco más de medio siglo la mitad de su población, para quedar en la actualidad ligeramente por encima de 36.000 habitantes. Pero no es todo despoblamiento y envejecimiento. Son muchos los nuevos vecinos que se han instalado en la villa. No se arrepienten, aunque reconocen que en algún momento han sentido que iban contracorriente. Un sentimiento que les sobrevino sin ellos generarlo. Toni Vicedo es valenciano y trabaja en el campus de Barredo como investigador. "Cuando llegué decidí que lo mejor era vivir cerca del trabajo, pero cuando acudí a una inmobiliaria del propio Mieres me aconsejaron que me fuera para Oviedo". No hizo caso y no se arrepiente: "Mieres ofrece mucha calidad de vida. Tiene todos los servicios y lo que necesitas lo tiene a mano. Es una ciudad perfecta para caminar y andar en bici. Y el entorno es espectacular, sin contar con que estás muy cerca de Oviedo y Gijón", destaca.

Toni Vicedo asegura que Mieres tiene el "tamaño perfecto". La ciudad emerge como un prototipo casi hecho a medida dentro del demando concepto de "ciudad de los 15 minutos". La aspiración es lograr ciudades diseñadas para que sus habitantes puedan llevar a cabo todas las actividades personales, laborales y de ocio, accediendo a todos los servicios que necesitan en un plazo de una cuarto de hora. En Mieres los requisitos vienen de fábrica: "He vivido en muchos sitios y aquí cuentas con todos los servicios. Todo lo tienes cerca y la ciudad tiene vida. Tienes de todo y todo muy ordenado. La distribución de las calles en cuadrícula es algo maravilloso. Mieres tiene futuro", percibe Conchi Aparicio: "Es una ciudad muy agradable y en los últimos años ha sufrido una gran transformación para mejor, con nuevos parques, espacios peatonales y muchos sitios para que jueguen los niños", subraya Ana Coulombier.

Rong Rong Lin es natural de China y antes que en Mieres vivió en La Felguera: "Aquí tengo un negocio y en Mieres es muy fácil integrarse. La gente es muy amable y te acoge perfectamente. El único problema es que no es fácil encontrar vivienda", señala esta joven empresaria.

Las limitaciones del mercado inmobiliario aparecen como un gran déficit para Mieres. En este punto hay una esclarecedora unanimidad: "No es fácil encontrar piso, ni para alquilar ni para comprar. No hay vivienda nueva y mucho de lo que está en el mercado es muy viejo y está en mal estado", señala Rong Rong Lin. Con todo, hay oportunidades: "Se pueden comprar pisos en mal estado por un precio asequible y luego reformarlos a tu gusto", eso fue lo que hicimos nosotros", explica Coulombier. Esta parisina piensa que Mieres debería abogar por habilitar espacios para viviendas unifamiliares: "Es lo que buscan muchas familias jóvenes con hijos. Y aquí en Mieres estaría la posibilidad de crecer hacia el lavadero del Batán. Es una posibilidad de futuro que se debería explorar".

Eduardo del Rosal es natural de Oviedo. Se casó con una mierense y actualmente vive en una casa en el extrarradio de Mieres: "Quedarse fue una buena decisión. "Aquí en 15 minutos estás en cualquier sitio y la mayoría de las veces no necesitas ni coche. No hay atascos y no te falta de nada", recalca. Además, el singular sistema de zona azul gratuito que funciona en la ciudad desde hace dos décadas es percibido como un valor: "Es de los pocos espacios urbanos, por no decir el único, en que se verdad existe un sistema de rotación que no tiene un afán recaudatorio", afirma Eduardo del Rosal.

Nuevas centralidades

Mieres atraviesa actualmente una fase de transformación, con la construcción de nuevos parques (Mayacina) y espacios peatonales, entre otros proyectos llamados a generar nuevas centralidades. La ciudad ha perdido la efervescencia de los años del dinamismo industrial, pero esconde potenciales ocultos. "La gente de fuera tiene una idea muy equivocada de Mieres. La ven como una ciudad minera, oscura, pero eso no responde a la realidad", sostiene Conchi Aparicio. Los vecinos que son naturales del concejo ven la realidad con otros ojos. "Hace falta una campaña publicitaria para dar a conocer todo lo que hay en Mieres. Deberían hacerse videos con Requejo, las zonas peatonales y los parques. Tengo compañeros de trabajo que no creen el ambiente que hay en las zonas de vida durante los fines de semana", apunta con vehemencia Toni Vicedo.

"Mieres tien de tó"

"Ye que Mieres tien de tó". Debe ser verdad cuando una china, una francesa y un valenciano lo afirman con acento local y entre risas. "Además, hay una oferta cultura muy rica y variada", destacan. "Las pasadas Navidades hice una lista de actos a los que acudir con los niños y tuve problemas para encajarlos en el calendario. Casi no damos abasto y todo gratis", apunta Ana Coulombier.

Rong Rong Lin asegura que el atractivo de Mieres está más que acreditado: "No hace mucho vino a visitar Asturias mi hermano con unas amigas y todos coincidieron en que Mieres les gustaba más que Oviedo y Gijón".

Son muchas las familias que sin hacer ruido se han instalado en Mieres atraídos por la calidad de vida que ofrece la ciudad. Es el caso de Luis Sañudo, profesor de la Escuela Politécnica de Mieres. "Mi experiencia personal y la de mi familia es positiva. Nos vinimos a vivir aquí hace ya siete años por mi trabajo de profesor e investigador en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Para nosotros es un lugar atractivo para una familia con niños pequeños, teniendo acceso a servicios básicos, como escuelas y centros de salud, en tiempos cortos de desplazamiento, ya sea caminando o haciendo uso del transporte público", señala el docente. Además, prosigue, "es un sitio tranquilo con muchas zonas verdes, rutas en la naturaleza y actividades para explorar en familia". "Nosotros disfrutamos de Mieres y, sobre todo, de su gente que es su mayor activo. Nos hemos sentido muy queridos desde el primer día, como si fuéramos de Mieres desde siempre. El cariño es mutuo".

La ciudad de los 15 minutos incorpora seis categorías que dan sentido al concepto. Serían vivir, trabajar, comercio de abastecimiento, cuidados y salud, educación y descanso, ocio y cultura. Mieres parece estar a poco más de un cuarto de hora de poder frenar un despoblamiento que parece haberse vuelto crónico. "Es importante que siga habiendo mucha tienda pequeña de proximidad. Hay comercio de calidad", destaca Conchi Aparicio. Los nuevos vecinos abrazan la ciudad con un cariño lleno de afecto: "Hay pocos sitios tan bien comunicados y con tanto que ofrecer".