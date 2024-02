Prendados del oro olímpico de Pumariega: la regatista y vicealcaldesa de Gijón comparte los recuerdos de su carrera deportiva con los niños de Mieres

Su camino hacia al oro olímpico arrancó a los siete años. Veinte más tarde conseguiría su sueño. Y ayer, con 39, la gijonesa Ángela Pumariega compartió en Mieres sus recuerdos sobre su carrera deportiva y la medalla de oro que ganó en Londres 2012 junto a las gallegas Sofía Toro y Tamara Echegoyen. Pumariega charló durante casi una hora con alumnos de Educación Primaria del colegio Liceo Mierense, que dedican su semana cultural precisamente a los Juegos Olímpicos, en un año en el que París será la capital mundial del deporte al celebrarse allí. Los niños, curiosos, aprovecharon para preguntar a la deportista gijonesa por su trayectoria, por sus trofeos, o incluso por las dificultades de ser mujer en un mundo tradicionalmente masculino como contó que es la Vela.

Pumariega explicó a los pequeños que comenzó haciendo gimnasia en el colegio. Sin embargo, "a los siete años me diagnosticaron alergia y asma, y el médico le dijo a mis padres que mejor hacía deportes al aire libre". Así, la ahora también vicealcaldesa de Gijón por el PP, llegaba al deporte de la vela. "El primer año no me gustó mucho, pero el segundo le cogí el punto y ya no paré de competir", explicaba a los chavales. Confesó que los Juegos "son la competición en la que todos los deportistas quieren estar, porque durante cuatro años, cada deporte tiene sus sedes, pero en los Juegos estamos todos juntos".

Deporte y estudios

Ángela Pumariega insistió mucho en la necesidad de "compaginar estudios y deporte", así como en divulgar todos los beneficios que conlleva la práctica deportiva. "El deporte es salud, es orden, es disciplina, es compañerismo, amistad, trabajo, esfuerzo...", expuso ante los chavales para animarlos a "soñar en grande, porque los sueños se pueden acabar cumpliendo". Como el suyo. Una medalla olímpica que dejó asombrados a los niños y niñas del Liceo.