«Daremos la máxima batalla», dice el frente vecinal contra el uso de CSR en la térmica de La Pereda

El movimiento vecinal de Mieres acaba de dar un paso firme y decidido para construir un frente de rechazo a la quema de combustible sólido recuperado (CSR) en la central térmica de La Pereda, propiedad de Hunosa. Unas setenta personas, casi todas en representaciones de asociaciones locales, han participado en la primera reunión convocada para movilizar a la sociedad. De este contingente, más numeroso de los esperado, ha surgido un equipo de coordinación integrado por 17 miembros, que serán los encargados, a partir de la próxima semana, de articular las acciones de concienciación y protesta que se acometan en los próximos meses.

«Vamos a dar la máxima batalla», apunta el movimiento vecinal tras una reunión celebrada en la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Marina. La alta participación se considera un primer éxito y, entre el colectivo, ha crecido el optimismo. «Tenemos tiempo para frenar el proyecto», subrayó el ecologista Fructuoso Pontigo, que ejerció de coordinador de la reunión, aunque a partir de ahora será el citado grupo de 17 mierenses el que lleve el peso de la movilización social.

Durante el encuentro se evitaron los eufemismos y se hizo referencia al CSR como basura: «No vamos a dejar que nos engañen. Todos sabemos que lo que quieren quemar es basura por mucho que se compacte y se presente en paquetitos monos», apuntaron los ecologistas.

La Agrupación Vecinal de Mieres se ha sumado al movimiento. Lo primero que se pretende organizar son campañas de concienciación con recogidas de firmas que, posteriormente, puedan presentarse en la Junta General del Principado. A medio plazo, la nueva plataforma planteará la posibilidad de recaudar fondos ante un posible contencioso judicial contra el Principado. «Nos quieren colar con nuestro dinero y desde una gestión pública una incineradora cuyas emisiones generarán graves problemas de salud en un radio de nueve kilómetros», protestaron algunos dirigentes.

El inicio de la movilización social llega después de que todas las asociaciones de la zona norte de Mieres y el movimiento ecologista hayan presentado en bloque una batería de recursos contra la autorización ambiental concedida por la Consejería de Transición Ecológica para que Hunosa proceda a la transformación de la central térmica de La Pereda, que dejará de quemar estériles de mina y carbón para utilizar biomasa y combustible sólido recuperado. Las alegaciones centran sus críticas en el permiso concreto para el empleo de residuos provenientes de basura. Los colectivos remarcan que este procedimiento generará «efectos altamente perjudiciales para la salud».

Los estudios

«Numerosos estudios de seguimiento que abordan la problemática sobre la combustión de residuos en diferentes instalaciones (térmicas, cementeras, cerámica, incineradoras, etc.) demuestran que la quema está lejos de ser inocua», apuntan los expertos ecologistas que el pasado jueves asesoraron al movimiento vecinal de Mieres. Todas las incineradoras, aseguran, «son fuentes de contaminación ambiental, ya que emiten sustancias de elevada toxicidad durante el proceso de combustión y enfriamiento como metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo, cobre, etc.) y compuestos orgánicos, entre los que destacan las dioxinas y furanos». Los médicos y peritos que participaron en la asamblea dibujan un escenario preocupante: «Los estudios no dudan en vincular la exposición a estos compuestos con el desarrollo de cánceres, enfermedades respiratorias o malformaciones y en subrayar con preocupación su impacto en los grupos más vulnerables como la infancia».