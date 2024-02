Langreo celebrará su “Fiesta del Libro” del 17 al 23 de abril y lo hará con actos en todos los distritos. El diseño del programa aún no está cerrado pero sí se sabe que las actividades arrancarán el día 17 con la exposición “Cambiemos la mirada” que completará la presentación del libro “Lágrimas de una gitana”, en el que se narra la historia de Adela Gabarri Jiménez (León, hacia 1954) presidenta desde hace 24 años de la Asociación Gitana de Gijón. Adela le contó toda esa historia, la de su vida y mucho más, a la profesora e investigadora María José Capellín, de ahí nació el libro que se presentará en Langreo para arrancar los actos del Día del Libro, que se prolongarán durante una semana. Capellín no podrá estar en la presentación pero sí acudirán a Langreo la protagonista, Adela Gabarri, y Dulce Gallego, autora del prólogo del libro.

Ese será uno de los actos principales en torno al 23 de abril, Día Internacional del libro, en un programa organizado por la Tertulia Encuentros y el Ayuntamiento de Langreo. Precisamente ese día, el martes 23 de abril, el consistorio entregará los premios del concurso de marcapáginas y la asociación Peña Nalón, de Lada, dará a conocer el nombre del ganador de su concurso de redacción. Los participantes en este certamen deben escribir una carta a la selección española femenina de fútbol. El club de lectura del Centro Social de Lada ha establecido tres categorías, hasta los doce años, de los 13 a los 16 y mayores de 16 años. El premio, consistente en una flor, se entregará el 10 de mayo coincidiendo con el pregón que de inicio a las fiestas de La Flor de Lada.

Los participantes deben enviar una carta por correo postal con un texto no superior a un folio por una cara (manuscrito o mecanografiado) dirigida a la selección española de fútbol femenino o alguna de sus componentes. La carta debe enviarse antes del 8 de abril al Centro Social de Lada (C/ Sabino Alonso Fueyo. 33934. Langreo). Además de la dirección de envío, en el anverso del sobre figurará la categoría en la que se participa y «Carta a la selección española de fútbol femenino». En el reverso, el remitente podrán nombre, dirección (particular o del colegio en el que estudie, si es un niño) y teléfono de contacto.