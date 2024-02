Denuncian la "negligencia" del Principado con el refugio de Brañagallones

"No podemos entender que el buque insignia del Parque Natural de Redes pueda sufrir esta desidia por parte del Gobierno del Principado de Astucias y de la Federación de Montaña que es quien lo gestiona". Es el lamento de la unión comarcal de CC OO del Nalón respecto al refugio de la vega de Brañagallones, pendiente desde hace años de obras de mejora para su correcto funcionamiento.

El sindicato critica que no se ejecuten los trabajos de reparación del tejado y de renovación del sistema energético. "Sabemos que no es un problema de dinero, puesto que en los presupuestos del Principado de los últimos años aparece una partida para estas obras", explican desde CC OO. El sindicato entiende, por tanto, que "es simple y llanamente una falta de interés total hacia este inmueble y hacia el Parque de Redes en su conjunto". "Este desinterés no podemos tacharlo mas que de negligencia por parte del Gobierno del Principado y de dejadez por parte de la Federación de Montaña", concluye la unión comarcal del sindicato, afeando así la actitud de la Federación, que hace unos días apuntaba que "confía" en que las obras se hagan este año.