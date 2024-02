Mieres pide al Principado una "estrategia específica" para la atracción de empresas

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), demandó ayer al Principado varios compromisos para revisar las políticas regionales relacionadas con el concejo, entre ellos los dos siguientes: un mejor trato en las inversiones directas que realiza el Principado a través de los Presupuestos y "una estrategia específica" para el municipio que favorezca la captación de proyectos empresariales. "Somos el sexto municipio de Asturias, un lugar que ofrece calidad de vida, seguridad y tranquilidad; pero tenemos que ser también un lugar para invertir y generar actividad y empleo", argumentó el regidor tras reunirse con el director general de Empresas, Pymes y Emprendimiento, Ignacio Iglesias.

Antes, Manuel Ángel Álvarez mantuvo, junto al portavoz del gobierno local, Francisco García, otro encuentro con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Los representantes de Mieres le pidieron información sobre el nivel de ejecución de los fondos europeos en el municipio y, en particular, la situación de los fondos mineros. Remarcó en este último capítulo la obligación del Principado de abonar el 25% del gasto cuando se firman los convenios de las inversiones y la necesidad de cumplir el calendario de pagos, para que "los ayuntamientos no tengan que adelantar continuamente el dinero".

"La necesidad de reformar con urgencia la financiación de los Ayuntamientos, que no pueden seguir asumiendo competencias por la vía de los hechos mientras sus finanzas menguan año tras año" fue otra de las cuestiones abordadas. "No podemos ser una administración de tercera cuando somos los que prestamos buena parte de los servicios básicos a los vecinos", manifestó Manuel Ángel Álvarez. Y añadió: "A menudo los municipios debemos comprometernos a pagar al Principado a cuatro años vista, como ocurre para costear el servicio de Bomberos, y en cambio el Principado utiliza unas reglas muy distintas para darnos financiación, mediante subvenciones o pagos anuales que llegan tarde, mal o nunca". "No podemos ser un cajón de sastre de competencias: todo lo que no quieren hacer otras administraciones acaba encima de nuestra mesa", insistió.

Burocracia

El Alcalde se mostró, además, partidario de que concejos del tamaño de Mieres "puedan contar con personal directivo" y que la ley los faculte también a "aplicar la libre designación para nombrar a secretarios e interventores", con el propósito de reducir los problemas burocráticos.

Manuel Ángel Álvarez también puso sobre la mesa del Consejero "la situación de edificios propiedad del Principado de Asturias como el sanatorio Bustiello, que sufre una situación de abandono injustificable y amenaza ruina". Álvarez trasladó la necesidad de un plan de obras, la puesta en marcha de un sistema integral de seguridad y que el Principado ponga sobre la mesa usos para este equipamiento histórico.