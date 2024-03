Kety Justo, la arquera invidente de Laviana, quiere seguir ganando medallas

Cuando hace tres años Kety Justo recibió un correo electrónico de la ONCE invitándola a probar un deporte nuevo, el tiro con arco, pensó "estos tíos están locos, hay que ser muy valientes para poner un arma como un arco en manos de un ciego". Pero le picó el gusanillo y probó. Desde entonces no ha parado de disparar flechas contra una diana, tanto que en su primera participación en el Campeonato de España de Arco Adaptado, celebrado en Langreo el pasado 25 de febrero, Kety logró la medalla de plata.

Esta joven de Barredos, Laviana, perdió la vista hace cinco años a causa de una degeneración macular. No ve nada, pero es capaz de acertar en la diana. Ella fue la primera que pensó que era una locura pero ahora lo explica de manera simple. "Los invidentes utilizamos un tiene un visor táctil", apunta. Se trata de una especie de trípode que en su parte alta tiene una plataforma con una varilla en la que hay una bolita. "Esa bolita está alineada con nuestro hombro y la diana", desarrolla Kety. Los invidentes tocan esa bolita con el dorso de la mano que sostiene el arco. "Cada uno lo hace en un punto determinado de la mano, donde se encuentre más cómodo". Lo fundamental es la colocación, debe ser absolutamente precisa. Para ello, los arqueros invidentes tienen en el suelo, ante ese "visor táctil", una plataforma con unas presas en las que colocan los pies en la posición adecuada. Todo eso lo pueden hacer solos pero también cuentan con la ayudada de un asistente, aunque en las competiciones "no se puede dar mucha información, no le puedes decir arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, tan solo le puedes dar ánimos y eso sí, hay palabras de seguridad por si hay algún peligro", explica Cristina Blan, arquero, marido y asistente de Kety. Ambos forman parte de Arco Nalón, el club creado en Laviana en 2002 y que preside Cristina Cañón.

La subcampeona de España en interior se marca ahora nuevos retos pero para ello necesita la colaboración del Ayuntamiento de Laviana. Justo quiere participar en el campeonato de España al aire libre pero tiene un problema. La pista exterior en la que entrena el equipo está en la zona deportiva de Pola de Laviana, junto a las pistas de atletismo, de salto y lanzamiento. "Al estar junto a los atletas, nosotros podemos usar la pista a partir de las siete de la tarde, y claro, no tiene focos", explica la arquera. "A mi me da igual, yo no veo nada, no necesito los focos, pero claro, los asistentes y entrenadores sí", bromea Kety.

La pista interior tampoco es una maravilla. El equipo del que ha salido esta medalla de plata entrena en el sótano de la piscina municipal. Algo es algo, pero les vendría bien un espacio mejor, en especial para Kety y Juan Hernández, el otro invidente del equipo que se quedó ciego por un desprendimiento de retina a los 37 años. Juan recibió el mismo correo de la ONCE que animó a Kety. "Disparé tres flechas y supe que esto era lo mío", afirma este catalán afincado por amor en La Felguera.