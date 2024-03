Aller permitirá hacer obras menores en viviendas y fincas con una simple declaración responsable

Si usted vive en Aller y quiere cambiar unas ventanas, el baño de su casa, o cerrar su finca, por poner algunos ejemplos, ya no tendrá que pasar por el farragoso trámite de pedir una licencia de obras y, especialmente, esperar a que se la concedan. El Ayuntamiento acaba de aprobar por unanimidad del Pleno una normativa por la cual los vecinos podrán realizar determinadas obras menores con la presentación en el Ayuntamiento de una declaración responsable sobre los trabajos que van a realizar y una autoliquidación del precio que tendría la licencia, algo que ya se venía haciendo. De esta forma, el Consistorio pretende agilizar los trámites y aliviar las esperas en un servicio que suele acumular muchos retrasos por el volumen de actuaciones que tiene que gestionar.

El Pleno allerano aprobó en su última sesión una propuesta del equipo de gobierno, con la que, textualmente "se pretende establecer una instrucción que permita, dado el volumen de solicitudes, una mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos mejorando con ello la labor de los servicios técnicos municipales y facilitando al mismo tiempo al interesado sus relaciones con la Administración mediante una reducción de los plazos y de la burocracia, teniendo en cuenta la escasa entidad técnica e impacto urbanístico de las actuaciones englobadas".

En este sentido, desde el Consistorio entienden que las declaraciones responsables a cargo de los vecinos "constituyen el medio de intervención al que se someten aquellas actuaciones de reducido impacto urbanístico, escasa entidad técnica y menor incidencia ambiental para las cuales sea suficiente un control posterior para determinar su adecuación a la normativa aplicable y el ejercicio de actividades". Y define este paso como "el documento mediante el cual los interesados manifiestan, bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos por esta Instrucción y el resto de la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación exigida que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio". Eso sí, el Ayuntamiento mantiene sus competencias de comprobación, inspección o sanción que se pudieran derivar de una falsa declaración responsable. El documento, explica el Ayuntamiento, "permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas".

Actuaciones

El documento aprobado por el pleno define las obras que se pueden realizar bajo esta declaración responsable del propietario. Así, se permitirán "los cierres de fincas, siempre que no se produzcan en colindancia con suelo de dominio público". También las obras "de mantenimiento ordinario y de simple reparación, así como las de reforma y rehabilitación y demolición interior y parcial de construcciones que no produzcan variación sustancial de la composición general exterior, la distribución interior o el sistema estructural, ni incremento de la superficie edificada o la volumetría, ni conlleve cambio de uso". La nueva normativa también permitirá con este trámite las obras "ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra" o la "renovación de instalaciones en las construcciones, excluidos los aparatos elevadores".

La normativa también se refiere a movimientos de tierras, talas o paneles solares. Así, se permitirán sin necesidad de licencia "los movimientos de tierras no significativos en cualquier clase de suelo, entendiendo como tales los que se produzcan en el interior de la parcela, con una superficie inferior a mil metros cuadrados y que afecten a menos del cincuenta por ciento de su superficie", "las talas de árboles que estén autorizadas por los órganos competentes en materia agraria o forestal", o la "instalación de placas solares térmicas o fotovoltaicas destinadas a autoconsumo sobre la cubierta de edificios o espacios libres privados y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, salvo que afecten significativamente a la estructura de los edificios". Por último, también se permite realizar trabajos previos a la construcción, "tales como sondeos, prospecciones, catas y ensayos".

Todos estos trabajos quedan limitados eso sí, a que no afecten a inmuebles catalogados o protegidos por la normativa de patrimonio cultural.

Control y plazos

El planteamiento aprobado por el Ayuntamiento de Aller establece también que los beneficiarios de esta declaración responsable pueden ser sometidos a un control por parte del Ayuntamiento. En este sentido, el documento refleja que "el interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales la declaración responsable con el sello de entrada, facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones". Además, también establece plazos: "los actos amparados en una declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los de seis meses de inicio y de un año para su finalización contados desde su presentación".