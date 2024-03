El feminismo se hace fuerte en las Cuencas a golpe de tacón contra el patriarcado: así fue la multitudinaria marcha en Langreo

La cabeza de la manifestación estaba saliendo de La Felguera camino de Sama cuando las últimas manifestantes aún no habían iniciado la marcha. "Somos más que el año pasado en Mieres", proclamaba, ya a punto de concluir el recorrido, Alejandra Matallanas, una de las responsables de la organización. Asturies feminista cifró en más de 20.000 los asistentes a la marcha del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que este año tuvo por escenario Langreo en un guiño a las mujeres del valle del Nalón que lucharon contra el franquismo. En la memoria de todas y de todos estaba Anita Sirgo, fallecida el pasado 15 de enero. "Anita. Gracias por dar tira", grafiteaba una manifestante en uno de los pilares del puente atirantado que salva el río Nalón a la entrada de Sama. La multitud coreaba el mismo eslogan y lo hacía frente al castillete del pozo Fondón. En la "huelgona" de 1962, Anita arrojaba granos de maíz (llamando gallinas) a los esquiroles que entraban al tajo en el Fondón. Ella dejó dicho que cuando muriese quería una manifestación hasta la caña del pozo. Así se hizo en enero y así se recordó ayer. El respeto que el feminismo asturiano tiene por Sirgo fue clave para que Langreo acogiera este año la gran manifestación del 8M en Asturias. Era una forma de agradecer todo lo que ella y otras como ella, hicieron en defensa de las libertades y los derechos de las mujeres. Lo dijeron una y otra vez en los cánticos durante todo el recorrido: "Somos las nietas de las republicanas que nunca pudisteis matar y con su ejemplo la lucha feminista al patriarcado vencerá".

Así fue la manifestación del 8 M en Langreo / Luisma Murias

La manifestación de ayer en Langreo, como todas, arroja un baile de cifras, La organización hablaba de más de 20.000 personas, la Policía Nacional contabilizó 10.000 manifestantes y la Policía Local de Langreo puso el termino medio y calculó que en la marcha participaron un total de 15.200 personas. Lo que sí es cierto es que Langreo sintió ayer de nuevo ese orgullo de territorio que lucha por las libertades y los derechos y que si es necesario lo hace "A golpe de tacón. Dando tira". Ese era el lema de la marcha. Todo simbolismo. Cuando Anita Sirgo estaba en un calabozo y su esposo en el de al lado, ella se comunicaba con él haciendo sonar el tacón de su zapato contra la pared. También utilizó Anita el tacón para defenderse.

Ella misma lo contaba en LA NUEVA ESPAÑA. Anita, Tina Pérez y otras se encerraron en la Casa Sindical de Langreo. "Llevamos toletazos todos los del mundo. Yo había metido en el bolsu un zapato vieyu de tacón y me dije: a mí me darán, pero alguno va llevales hoy también. Caí por les escaleres, tiré el zapatu a un guardia y conseguí escapar". Ayer, los zapatos de tacón iban marcando el recorrido, eran como hitos a seguir por las feministas del siglo XXI, las que no están dispuestas a perder los derechos y libertades que se lograron a taconazo limpio Anita, Tina y otras feministas. Había zapatos de tacón en el parque Alcalde Antonio García Lago y los había en el Parque Dolores Fernández Duro, el Parque Nuevo y el Parque Viejo, respectivamente. Los había en las "letronas" de Langreo en La Felguera, y en la rotonda que une los dos grandes distritos langreanos.

Todas las manifestaciones en Langreo salen del Parque Viejo hacia Sama; la de ayer, no; ayer se quiso recorrer La Felguera entera saliendo desde el Parque Viejo, y el espacio entre las dos zonas verdes fue una marea de reivindicación feminista. Ahí estaba el espíritu de Anita pero también su propia sangre. Su bisnieto, Xurde Carreño, portaba orgulloso la pancarta elaborada en su clase de cuarto de la ESO en el IES Santa Bárbara de La Felguera. Él está descubriendo ahora lo que significa su bisabuela, lo que le debe no solo el feminismo sino el movimiento sindical asturiano. "Sin su lucha tal vez no habría algunos derechos laborales", se comentaba entre los manifestantes.

La movilización estuvo llena de guiños, de momentos simbólicos. Al llegar a la iglesia de San Pedro la comitiva tiró de un clásico: "Vamos a quemar la Conferencia Episcopal". Minutos antes, justo cuando la cabeza de la manifestación llegaba al Parque Viejo, alguien bajó una persiana de forma muy sonora, tal vez queriendo mostrar su rechazo a la marcha. La respuesta fue inmediata: "Que nos oigan los que se quedan en casa. Ista, ista, ista, Langreo feminista".

"Estamos hasta el culo de tanto machirulo", "Sola y borracha, quiero llegar a casa", "Vuestros techos de cristal son violencia patriarcal" o "No es un caso aislado, se llama patriarcado". Fueron parte de los cánticos que se escucharon durante todo el recorrido. A la entrada de Sama, a pocos metros de las obras del nuevo Palacio de Justicia, se cantó, más por causalidad que por otra cosa: "Vamos a quemar este sistema judicial, vuestras sentencias también son violencia".

La multitudinaria marcha feminista concluyó pasadas las nueve de la noche en el Parque Dorado de Sama. Allí, las representantes de Asturies Feminista en Langreo leyeron el manifiesto en el que además de todo lo que se había coreado durante la marcha se recordó a las mujeres pensionistas, a las mujeres rurales; se mostró el apoyo a las mujeres palestinas y argentinas (ya se había hecho durante el recorrido), también a las afganas, saharauis o iraníes. Más allá del manifiesto, las gentes de Langreo demostraron que si hay que salir a la calle y dar un taconazo al patriarcado, se pueden contar con ellas.

Josefina Velasco pone voz al manifiesto de la Junta General, del que se desmarcó Vox

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, IU-Convocatoria y Grupo Mixto, tanto Foro como Podemos, acordaron ayer una Declaración de la Junta de Portavoces en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres con motivo de la conmemoración del 8 de marzo. El texto fue leído en la escalinata de la Junta General del Principado por la recientemente jubilada archivera, Josefina Velasco, en la que se personificó el homenaje a las trabajadoras, tras 35 años al servicio del parlamento asturiano. Vox planteó una propia en la que su portavoz, Carolina López, criticó que "se hayan malgastado miles de millones de euros" para que las mujeres estén ahora "más inseguras y desprotegidas que nunca".

La manifestación de Gijón reivindica "el feminismo combativo y el que hace ruido"

Una multitud de personas se echaron ayer a las calles de Gijón para clamar por la igualdad y contra la violencia de género con motivo del Día Internacional de la Mujer. La comitiva salió desde la plaza de toros y se desplazó hasta la plaza del Humedal. Durante el recorrido lanzaron claras proclamas como "Quien ama no mata ni humilla ni maltrata" o "Somos el grito de las que ya no están" y portaron el lema "Por un feminismo de lucha y combativo". La manifestación fue organizada por la Red de la Clase Trabayadora (RCT), la Plataforma SAD Asturias, Libres y Combativas, el Colectivo de Trabajadores (CT) y el Sindicato de Estudiantes, que decidieron separarse de la movilización de Langreo. "Queremos representar el feminismo combativo, el de verdad, el de clase, el que hace ruido y el que molesta", expresó Anahí López, portavoz de Líderes y Combativas y del Sindicato de Estudiantes.