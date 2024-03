"Blindar los derechos de las mujeres en la Constitución", la petición de Barbón en el acto institucional del 8M celebrado en Laviana

“Este tren es de todas” y “Este tren no se para”. Fueron las dos consignas que más se escucharon este viernes durante la celebración en Pola de Laviana del acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. El 8M rendía tributo este año al “Tren de la libertad”, un movimiento que nació en una reunión en Laviana entre la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos y la Tertulia Les Comadres de Gijón. En aquella comida navideña se decidió viajar en tren a Madrid para decirle al entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que no le iban a dejar cambiar la ley del aborto. El movimiento fue de tal calado que la reforma de la ley se paralizó y Gallardón tuvo que dimitir. Eso fue hace diez años pero ahí sigue la emoción que desbordó la Casa de Cultura de Laviana. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, recordó aquellos días. “Mi abuela nunca me había hablado de sexualidad pero me dijo que no podíamos permitir que Gallardón nos quitase el derecho al aborto”, relató Llamedo. “El 1 de febrero de 2014 mi abuela estaba en el hospital pero al día siguiente enseñaba orgullosa a las enfermeras los recortes de los periódicos diciendo que allí estaba su nieta”. Allí estaba la nieta de La Nena, “en una manifestación que supuso el inicio de la cuarta ola del feminismo en España”. Una manifestación que para Maricusa Argüelles, una de las promotoras de ese “Tren de la libertad”, fue “una revolución”. Maricusa fue quien tras recoger el reconocimiento de manos de Adrián Barbón, Presidente del Principado, y Julio García, Alcalde de Laviana, proclamó entre aplausos que “Este tren es de todas”.

Así fue el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer en Laviana / PRINCIPADO DE ASTURIAS

Las mujeres que organizaron aquel histórico viaje a Madrid compartieron reconocimiento con las jugadoras del Telecable Hockey que recientemente se han proclamado campeonas de la Copa Intercontinental. “Es un orgullo”, reconoció Maricusa Argüelles, que recordó a otras deportistas, las de la selección española de fútbol “que hicieron dimitir al presidente de la Federación igual que tuvo que dimitir Gallardón”. Dos generaciones de mujeres, las del “Tren de la Libertad” y las del Telecable, aplaudidas a rabiar por los asistentes entre los que había representantes de todos los estamentos políticos, judiciales, fuerzas de seguridad y numerosos ayuntamientos asturianos, además de la práctica totalidad del gobierno de Barbón.

Esas chicas del Telecable, esas que en palabras de Llamedo, “caminan con pasos de gigante para que otras niñas puedan correr”, también se emocionaron. Se emocionó la capitana, Sara Lolo, “acabamos de cumplir un sueño con el que no podíamos soñar cuando éramos niñas porque no existía. Tuvimos que empezar a soñar pequeño, tan pequeño como que las niñas también pudiesen jugar al hockey, finalmente hemos conseguido que existan las mismas competiciones para nosotras que para ellos. Soñamos una vez con tener un equipo campeón y terminamos ganando todos los títulos posibles en una misma temporada. Soñamos también con ser referentes de nuestro deporte y parece que esto está llegando más allá de lo deportivo”, explicó la capitana arropada por sus compañeras.

El acto, con los interludios a cargo de Alevosía Teatro, con breves, emotivas y acertadas piezas, lo había abierto el alcalde de Laviana, Julio García, que se mostró “orgulloso” de acoger la cita. El regidor tuvo palabras de elogio especialmente para la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos y recodó también a las mujeres carboneras, campesinas y huelguistas.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, insistió en que “este tren no se para” y animó a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados “a blindar los derechos de las mujeres en la Constitución. Será la mejor forma de responder a la ola de involución que recorre el mundo”.

Para Barbón, las mujeres del “Tren de la Libertad”, fueron “una luz que iluminó España entera”. Pero para llegar ahí estuvieron las pioneras y aquellas mujeres como Anita Sirgo Maruja Ramos, Tina Pérez o Celestina Marrón, “sin las que la huelgona del 62, ese pulso al franquismo que consiguió parar el país dos meses, no hubiera sido posible”.

El Presidente anunció que el Consejo de Gobierno del Principado aprobó este viernes el primer Plan de Igualdad de la Administración del Principado “que creará una bolsa de horas para la conciliación y dará prioridad a las reuniones entre las 9.00 y las 14.00 horas”. Además, “vamos a pelear”, dijo, “por lograr una comunidad libre de trata y prostitución, una de las formas más repugnantes de violencia machista. Es una ambición que excede nuestras competencias pero vamos a pelear por ese objetivo con el despliegue de la Estrategia Asturiana para la abolición de la prostitución y la trata, porque las mujeres ni se compran, ni se venden, ni se alquilan”.

“En los 60 prendisteis una luz violeta para calentar España entera, en 2014 aprendisteis que juntas somos poderosas y ahora, en 2024 proclamamos que este tren, el tren de la igualdad, ya no hay quien lo pare. Compañeras, dadme tira”, concluyó el Presidente.