Agadina Cano: "El Mierense del año es para mí como recibir un Goya"

Agadina Cano Fidalgo, conocida como "Gadi", es una mujer todoterreno. Nació en la parroquia mierense de Siana, pero con nueve años bajó a Mieres a vivir. Cuando su hijo fue admitido en el colegio «El Pilar» de Pola de Lena, trasladó allí su residencia, donde lleva más de cuatro décadas. La pintura fue su pasión desde pequeña, y casi por casualidad, empezó a colaborar con asociaciones como Parkinson Asturias, Alcer o ELAGijón. En su afán por el trabajo desinteresado y el movimiento asociativo, también se embarcó en la Asociación de Amas de Casa de Pola de Lena, que lleva presidiendo 7 años y en la que lidera casi a medio millar de mujeres. Su labor desinteresada le ha servido el premio Mierense del Año 2024.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser nombrada Mierense del año?

–Fue una gran sorpresa y me puse contentísima. No me lo esperaba. La verdad es que después de todo, me reconocen todo el trabajo que llevo haciendo durante años y es muy valioso. Estoy muy agradecida y muy contenta, y esperando el día de recoger el galardón con mucha ilusión.

–Para quienes no la conozcan, ¿quién es Agadina Cano?

–Pues soy una pintora mierense, afincada en Lena, pero mi historia empieza mucho antes. Yo nací en la parroquia de Siana, y a los nueve años bajé a Mieres a vivir. Con 25 años, me mudé a Pola de Lena, y llevo aquí ya más de cuatro décadas. Mi vida fue maravillosa en Mieres, y en Lena también lo está siendo. Toda la vida me he dedicado a la pintura. Me formé en el taller de Pedro Losa, y luego lo dejé y empecer a dar clases en Pola de Lena. Primero en el Masgaín, luego en el Jesús Neira, y luego en dos talleres. Y ahora también doy clase en la casa de Encuentros de la Pola y presido la Asociación de Amas de Casa.

–¿Cuándo se inició en el mundo de la pintura?

-Cuando tenía cinco años, en la escuela en Siana, nos mandaron pintar una virgen. Recuerdo que cogí las pinturas de Alpino que había de aquella, y sentir que me gustaba, que eso era lo mío. Luego ya, siendo un poco más mayor, hasta mi madre me reñía y me decía que saliera de casa, porque estaba todo el día pintando. Esa pasión nace con uno. A mí me gusta mucho transmitírselo a la gente, incluso cuando doy las clases, todo lo que hago intento transmitirlo. En fin, que decirte, que me encanta.

–¿Cómo definiría su estilo?

–No te sabría decir. Me gusta mucho la abstracción. Pero luego me gustan mucho los colores naranajas, azules, morados... Pero como trabajo muchas disciplinas, todas me gustan, no te sabría decir con cuál me quedo. El papel de seda con acuarela italiana me encanta. Al final hago muchos proyectos que yo me invento, que al final dan buen resultado.

–Es Mierense del año, pero lleva 42 viviendo en Lena. ¿Por qué se mudó?

-La verdad es que mi hijo Marcos iba a entrar en el colegio de «El Pilar», y para que él no anduviera para arriba y para abajo, pues nos mudamos. Como mi madre era de Villallana, también tenía aquí gente conocida. No me encontré nunca aislada ni sola, y aquí hice mi vida. Pero a Mieres siempre seguí bajando, haciendo exposiciones...

–¿Cómo empezó a colaborar con asociaciones del Parkinson y Alcer?

–Todo vino a raíz de que en una exposición que estaba haciendo, llegó Sabino (Canga), que era el presidente de la asociación del Párkinson de Mieres, y le gustó mucho. Luego pasó lo mismo con Rosina (Rosa López, responsable comarcal de Alcer) y también la conocí. Entonces, hablando un día me ofrecía a hacerles una exposición solidaria, y lo que se sacara de los cuadros, iría para ellos. Así ya hemos hecho unas cuantas. De hecho, en noviembre próximo haremos otra exposición a beneficio de ambos colectivos. También he colaborado con la asociación de enfermos de ELAde Gijón, y hago otra exposición en diciembre para la lucha contra el Cáncer. Hay que ayudar. La exposición que más saqué fueron 1.400 euros, pero se suelen sacar 600 u 800 euros.

–¿Por qué esas asociaciones en concreto?

–Pues la verdad es que porque fueron las que me salieron. Pero a mí me gusta ayudar siempre. Por ejemplo, en Mieres hay una asociación de Salud Mental (Afesa), que también estoy dispuesta a hacer una exposición en favor suyo. Al final, yo hago muestras también para vender cuadros para mí, y siempre queda material que se puede vender, y tengo obra.

–¿Cuántos cuadros puede haber pintado en su vida?

–Llevo muchísimos años trabajando. Nos daría para recorrer el país. Calcula que hago unos 90 cuadros al año, así que por 40 años... Además, también pinto tejas, pinto paraguas... Todo lo que me pidan y pueda servir para ayudar.

–Es también presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Pola de Lena.

–Así es. Llevo allí siete años al frente. Y muy contenta, somos ya 484 mujeres. Hemos sacado un grupo de bailoterapia, de once mujeres y un profesor. Y bailamos en varios sitios. La verdad es que estamos muy felices.

–¿Cuáles son sus próximos proyectos?

–En el mes de mayo voy a hacer una exposición propia. Y todo lo que saque de la venta de los cuadros lo invertiré en materiales para preparar la exposición de noviembre en favor de Alcer y del Parkinson. Y luego esperar a que llegue el día de recoger el premio, que tengo mucha ilusión, porque para mí es como un Goya.