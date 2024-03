Los inquilinos de los pisos de Vipasa en Langreo piden una "solución" al deterioro de sus casas

Los inquilinos de pisos de Langreo pertenecientes a Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) han criticado la demora en la ejecución de las reparaciones "comprometidas hace seis meses" por el Principado en las casas. Así lo expuso Arón Jiménez, uno de los inquilinos y portavoz de los afectados, que aseguró que han pedido un nuevo encuentro con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Los vecinos ya habían mostrado en septiembre su malestar con el estado de deterioro de muchos de estos inmuebles, un mal estado que se agrava cuando llueve, con "el agua colándose por las ventanas". Los inquilinos sostienen que las deficiencias son variadas y afectan a los suelos, las puertas y ventanas –lo que provoca la filtración de agua y humedades, argumentan– y al equipamiento de las casas.

Encuentro

Ya pidieron en esa fecha, por medio de Arón Jiménez, también presidente de la Asociación Gitana "Mistós" de Langreo, "reparaciones urgentes" en ese mes de septiembre en un encuentro previo con Ovidio Zapico, consejero de Vivienda, departamento del que depende Vipasa, la entidad gestiona el parque público de vivienda en la región. Zapico se comprometió en la reunión con los vecinos afectados a buscar una solución para los desperfectos de los pisos. Poco después, técnicos de la Consejería de Vivienda, acompañados del alcalde de Langreo, Roberto García y del concejal de Servicios Operativos, Pablo Álvarez, comprobaron in situ que los daños denunciados eran reales. Sin embargo, pese a todos estos pasos, según los inquilinos, las mejoras prometidas no acaban de llegar.

"Han pasado ya seis meses y no nos dan soluciones. Y seguimos con los mismo problemas de humedades y frío en las casas", señaló Arón Jiménez, que añadió: "Hemos pedido un encuentro para que nos den soluciones pero no queremos vernos con el director general de Vivienda. Lo que pretendemos es hablar directamente con Ovidio Zapico y que se cumpla el compromiso que adquirieron. Estamos en una situación complicada con el deterioro en las viviendas que va a mayores y no podemos esperar más".